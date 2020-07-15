Ср, 15.07.2020
Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Ведь по статистике один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе. Сергей Кравчук, мэр Хабаровска

В Хабаровске протестуют 5-й день подряд. Задержанный Фургал о народной поддержке не знает

Протесты в Хабаровске

ФОТО: Reuters/ScanPix

В среду, 15 июля, в Хабаровске пятый день подряд началось очередное шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Примечательно, что сам Фургал о массовой народной поддержке ничего не знает. 

"Фургал про акции в Хабаровске ничего не знает, у него не работает телевизор, нам запретили (о митингах) говорить", - приводит слова представителя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой ТАСС.

Это заявление прозвучало после ее посещения Фургала в СИЗО. Членам комиссии "не разрешают про такое спрашивать", уточнила Меркачева в разговоре с РИА "Новости".

По ее словам, Фургал находится в камере один, у него не работает телевизор из-за отсутствия антенны, передач он пока не получал, ему выдали лишь книги и газеты за 9 июля, пишет "Интерфакс".

Отметим, что протесты начались 11 июля.

Контекст:

  • Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву.
  • Следствие считает, что он причастен к организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах.
  • Московский суд отправил Фургала в СИЗО на два месяца. Вину он не признает.
  • В выходные, 11 и 12 июля, прошли акции в поддержку Фургала, ставшие самыми массовыми на Дальнем Востоке за несколько лет. 
  • По оценке СМИ, на первом митинге побывали до 30 тысяч человек, по данным полиции – до 12 тысяч. ​Далее митинги стали менее численными, но не утихают пятый день подряд.
  • Мэр Хабаровска называет акции "губительными для здоровья", а Кремль советует людям "набраться терпения".

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