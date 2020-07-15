В Хабаровске протестуют 5-й день подряд. Задержанный Фургал о народной поддержке не знает

"Верните нам Фургала!" pic.twitter.com/YVayuUm24A — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 15, 2020

"Фургал про акции в Хабаровске ничего не знает, у него не работает телевизор, нам запретили (о митингах) говорить", - приводит слова представителя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой ТАСС.

Это заявление прозвучало после ее посещения Фургала в СИЗО. Членам комиссии "не разрешают про такое спрашивать", уточнила Меркачева в разговоре с РИА "Новости".

По ее словам, Фургал находится в камере один, у него не работает телевизор из-за отсутствия антенны, передач он пока не получал, ему выдали лишь книги и газеты за 9 июля, пишет "Интерфакс".

Отметим, что протесты начались 11 июля.

Контекст: Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву.

Следствие считает, что он причастен к организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах.

Московский суд отправил Фургала в СИЗО на два месяца. Вину он не признает.

В выходные, 11 и 12 июля, прошли акции в поддержку Фургала, ставшие самыми массовыми на Дальнем Востоке за несколько лет.

По оценке СМИ, на первом митинге побывали до 30 тысяч человек, по данным полиции – до 12 тысяч. ​Далее митинги стали менее численными, но не утихают пятый день подряд.

Мэр Хабаровска называет акции "губительными для здоровья", а Кремль советует людям "набраться терпения".