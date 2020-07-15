Полицейские изнасиловали женщину в служебном автомобиле УАЗ. Суд вынес приговор

Как все было?

По версии следствия, ночью 18 августа 2019 года в Екатеринбурге трое полицейских изнасиловали в патрульной машине женщину 1997 года рождения.

Источники Znak.com утверждали, что жертвой насилия стала уроженка Казахстана без российского гражданства, занимавшаяся проституцией.

После служебной проверки троих полицейских и троих их непосредственных руководителей уволили из ОВД. 14 полицейских разного уровня получили дисциплинарные взыскания.

Что решил суд?

Адвокат потерпевшей Алексей Бушмаков, сотрудничающий с "Зоной права", сообщил, что один из обвиняемых приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима, другие двое - к шести годам каждый, пишет "Медуза".

Следственный Комитет России проинформировал, что бывших полицейских признали виновными в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, а также в пособничестве в изнасиловании, добавляет издание.