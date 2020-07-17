"Практически никто не поддерживал в этот момент": Нюша о том, разбивала ли брак своего будущего мужа

На момент знакомства с певицей Нюшей ее будущий супруг Игорь Сивов уже был женат и воспитывал двоих сыновей. Однако это не стало помехой для того, чтобы у пары завязался роман. В 2017-м Нюша и Сивов сыграли свадьбу, а годом позже у них появилась на свет дочь Симба.

Давно ходили слухи о том, что именно Нюша стала разлучницей, однако певица никак это не комментировала до интервью у Ирины Шихман в рамках программы "А поговорить?".

"Игорь был в числе организаторов моего концерта в Казани. Так мы и познакомились. Спустя год он ради меня переехал в Москву и поменял работу - начал все с чистого листа. Когда я узнала, что он женат, это стало для меня проблемой. Я не была готова стать любовницей. Его бывшая жена не давала развод. Нам просто надо было ждать...

Но для меня это такая... вся в целом ситуация... ведь ни одна женщина не мечтает встретиться с женатым мужчиной и, не дай Бог, разбивать чью-то семью. (...)

Раньше это и для меня было табу, но в жизни так случается, что когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь", - призналась Ирине 29-летняя звезда.

Нюша отмечает, что влюбилась в Сивова с первого взгляда.

"Для меня время остановилось, я стала понимать, насколько этот человек для меня особенный. У меня не сносило крышу. (...) Это было понимание, что я нашла свое", - сказала артистка и добавила, что с первой встречи не была уверена, что это навсегда.

"Меня практически никто не поддерживал в этот момент", - призналась Нюша, отметив, что близкие говорили, что ситуация послужит ей уроком. Но она чувствовала, что это ее человек.

Видео: Сюжет программы "А поговорить?"