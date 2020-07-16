Возможно, в аэропорту тестировать на Covid-19 будет коммерческий поставщик медуслуг

Международный аэропорт "Рига" рассматривает возможность привлечения коммерческого поставщика медицинских услуг для обеспечения тестирования на "Covid-19" в аэропорту, сообщила агентству LETA представитель аэропорта Лаура Кулакова.
Уже в мае аэропорт вел переговоры с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Службой неотложной медицинской помощи (NMPD) о том, что пункты тестирования на Covid-19 в аэропорту нужно сохранить, но учреждения не посчитали это целесообразным.
Принимая во внимание вспышку Covid-19 на прошлой неделе, аэропорт возобновил обсуждение этого вопроса, однако SPKC и NMPD все еще придерживаются мнения, что тестирование в аэропорту возобновлять не стоит, так как на него был слишком маленький спрос.
В свою очередь Кулакова подчеркнула, что есть пассажиры, которые хотят именно в аэропорту сдать тест на Covid-19, поэтому сейчас аэропорт рассматривает возможность привлечения коммерческого поставщика медицинских услуг для организации тестирования.
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