Возможно, в аэропорту тестировать на Covid-19 будет коммерческий поставщик медуслуг

Принимая во внимание вспышку Covid-19 на прошлой неделе, аэропорт возобновил обсуждение этого вопроса, однако SPKC и NMPD все еще придерживаются мнения, что тестирование в аэропорту возобновлять не стоит, так как на него был слишком маленький спрос.