Эмбер Херд против Джонни Деппа: что в защиту актера говорят его бывшие возлюбленные?

Контекст: Судебный процесс начался после публикации статьи на сайте Sun в апреле 2018 года. Заголовок гласил: "Как Дж. К. Роулинг может называть себя безмерно счастливой, приглашая на роль в фильме "Фантастические звери" Джонни Деппа, избивающего жену?". В статье высказаны обвинения, выдвинутые Эмбер Херд, состоявшей в браке с Деппом с 2015 по 2017 год. Планируется, что слушание дела займет три недели.

Вайнона Райдер и Ванесса Паради должны были выступать с показаниями в Высоком суде Лондона по видеосвязи, однако вчера, 16 июля, адвокат Деппа Дэвид Шерборн заявил суду, что в их выступлениях нет необходимости - они дали письменные свидетельства, распространенные в СМИ.

Что сказала Вайнона Райдер

Райдер, роман которой с Джонни длился четыре года, отмечает, что бывший возлюбленный является очень добрым человеком.

"Я понимаю, что очень важно говорить на основании собственного опыта - ведь ясно же, что его брак с Эмбер развивался без моего участия. Но мой опыт отношений с ним разительно отличался. Узнав об обвинениях против него, я была совершенно шокирована, растеряна и расстроена", - сказала Вайнона, отметив, что он никогда не проявлял никакой жестокости ни к ней, ни к близким.

"Могу искренне и честно сказать, что знаю его лишь как подлинно доброго человека - невероятно любящего, чрезвычайно заботливого мужчину, который защищал меня и людей, которых он любит, и я чувствовала себя с ним в абсолютной безопасности. Не хотелось бы никого обвинять во лжи, но по моему опыту отношений с Джонни невозможно поверить в столь ужасные обвинения. Учитывая, насколько хорошо я его знаю, эти обвинения меня чрезвычайно огорчают".

Что сказала Ванесса Паради

Ванесса Паради подчеркнула, что знает актера более 25 лет, в том числе 14 лет, когда они были вместе и воспитывали двоих детей. Она также отмечает доброту и внимательность Деппа.

"По своему личному опыту за многие годы я могу сказать, что он никогда не обращался со мной жестоко или оскорбительно",

- сказала Паради.

"Эти возмутительные заявления действительно удручают, а также наносят ущерб его карьере, потому что, к сожалению, люди продолжают вверить в эти ложные факты", - добавила Ванесса.