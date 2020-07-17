Уровень дохода, при недостижении которого жители считаются нуждающимися, не соответствует Конституции

Дело было возбуждено по заявлению омбудсмена Юриса Янсонса, который указал на то, что установленный Кабинетом министров средний уровень доходов, при недостижении которого человек или семья считаются нуждающимися и имеют право на получение поддержки, нарушает установленный в ст. 1 Конституции принцип человеческого достоинства, правового и социально ответственного государства, а также вытекающую из ст. 109 Конституции обязанность государства предоставлять социальную поддержку всем лицам, которые в ней нуждаются.

Омбудсмен указал, что средний уровень дохода, соответствующий статусу нуждающегося лица, является слишком низким, поэтому многие нуждающиеся в поддержке государства жители ее не получают.

Он также обратил внимание на тот факт, что уровень дохода для определения статуса нуждающейся семьи или лица не пересматривался с 2009 года, а с 2011 года он определяется без какой-либо обоснованной методики, принимая во внимание только финансовые возможности государства и самоуправлений в текущий момент.

КС заявил, что социальная помощь должна быть как минимум такой, чтобы каждый человек, который не в состоянии обеспечить себя достаточными ресурсами, имел возможность вести достойную человека жизнь, что также означает интеграцию в современное демократическое общество.

Суд также подчеркнул, что средний уровень дохода, не достигая которого человек или семья считаются нуждающимися и имеют право на социальную помощь, в настоящее время определяется без четкого, понятного метода.

В связи с этим суд подчеркнул, что определение размера среднего дохода, от которого зависит право человека на получение минимальной социальной помощи, без каких-либо аргументов и обоснования противоречит основному праву на сохранение человеческого достоинства, принципу социально ответственного государства и его устойчивого развития.

Поэтому государство обязано разработать систему социальной помощи и критерии для предоставления минимальной социальной помощи таким образом, чтобы определить реальные потребности людей и соответствующие меры поддержки.

КС также отметил, что государство обязано регулярно пересматривать и обновлять размер минимальной социальной помощи.

Это уже третье постановление, когда КС по заявлению омбудсмена признает нормы социального обеспечения не соответствующими Конституции. Ранее суд признал не соответствующими Конституции уровень гарантированного минимального дохода и размер пособия социального обеспечения для неработающих лиц с инвалидностью и пенсионеров.