Пт, 17.07.2020
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  • Леонид Якубович, Памела Андерсон и Брэд Питт - на рекламе бара в Саратове. Странно, но этому есть объяснение

Леонид Якубович, Памела Андерсон и Брэд Питт - на рекламе бара в Саратове. Странно, но этому есть объяснение

ФОТО: twitter.com/Garik_R_O/

"Медуза" рассказала о фотографии саратовского бара "Пятница", на которую обратил внимание стендап-комик Гарик Оганисян. На рекламе бара находятся абсолютно разные знаменитости, но почему для изображения были выбраны именно они - загадка не из легких!

Можете понять, что объединяет этих людей?

Перед тем, как раскрыть главную версию, стоит отметить и некоторые предположения: 

Как выяснилось - все гениальное просто! 

В свою очередь, у Оганисяна появилась своя идея названия нового бара:

"Теперь хочу открыть бар "Суббота" и разместить фото Сафронова, Урганта, Бонда, Backstreet Boys, Орейро, Тентасьона и Андерсон".

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