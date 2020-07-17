Леонид Якубович, Памела Андерсон и Брэд Питт - на рекламе бара в Саратове. Странно, но этому есть объяснение

"Медуза" рассказала о фотографии саратовского бара "Пятница", на которую обратил внимание стендап-комик Гарик Оганисян. На рекламе бара находятся абсолютно разные знаменитости, но почему для изображения были выбраны именно они - загадка не из легких!
Можете понять, что объединяет этих людей?
Я никогда логически не обосную набор этих людей pic.twitter.com/hnPwGhXBSf— Харик Оханисян (@Garik_R_O) July 17, 2020
Перед тем, как раскрыть главную версию, стоит отметить и некоторые предположения:
Это статистика любви к болгарскому перцу среди звезд. Как видно на графике, зелёный популярнее всех— pixel_texel (@pixel_texel) July 17, 2020
Это что-то вроде стенда «ими гордится Саратов»— Мила Александровна (@Milalexandrovna) July 17, 2020
July 17, 2020
Я думала, что это изображения звёзд, которые постоянно там тусуются— slёzka (@huiobshd) July 17, 2020
Какие-то очень херовые мстители)— Сатанайзер (@D3imka) July 17, 2020
Как выяснилось - все гениальное просто!
По первым буквам фамилий:— Oleg Blinnikov (@blinnikoff) July 17, 2020
П - Пит
Я - Якубович
Т - Тайсон
Н - Николаев
И - Ибра
Ц - Цент (?)
А - Андерсон
ПЯТНИЦА!
В свою очередь, у Оганисяна появилась своя идея названия нового бара:
"Теперь хочу открыть бар "Суббота" и разместить фото Сафронова, Урганта, Бонда, Backstreet Boys, Орейро, Тентасьона и Андерсон".
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