"Знакомьтесь... моя новая пассия": Харламов прокомментировал слухи о новом романе

Комик сейчас находится в процессе развода с Кристиной Асмус. Пара не стала раскрывать причин такого решения, потому все чаще рождаются слухи.

Некоторые до сих пор полагают, что Гарик не простил жене откровенную сцену из фильма "Текст". Но на смену этой версии пришла новая - у Харламова есть другая женщина.

Несколько сайтов писали, что на дне рождения Ляйсан Утяшевой артист уделял особое внимание некой девушке с выдающейся грудью. Также было указано, что эта таинственная избранница Гарика снимается в шоу "Однажды в России" на канале ТНТ. Пользователи Сети решили, что речь идет о Яне Кошкиной.

Комик наконец высказался! И опубликовал снимок "новой избранницы":

(листайте фото)

"Ладно… раскрыли… Что уж там… Знакомьтесь… Моя новая пассия - Гига Бюстовна Грудинина!" - подписал Харламов фото в Instagram.

Стоит отметить, что поклонники знаменитости шутку оценили.