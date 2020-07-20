Вт, 21.07.2020
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Как звезды провели эти выходные: перемены Подольской, стильный Гудков и дикая кошка Maruv

ФОТО: instagram.com/maruvofficial/timatiofficial/kamenskux

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. Давайте узнаем, у кого уикенд прошел под знаком "плюс".

Селфи Ивана Урганта

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Наталья Подольская написала, что очень хочет перемен...

Вот вы знали, что повязывать ремешки босоножек поверх брюк - это модно? Ольга Серябкина плохого не посоветует

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Александр Ревва с семьей съездил в Санкт-Петербург

Блогер Эльдар Джарахов тоже провел выходные в кругу самых близких

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А семья Игоря Николаева улетела куда-то на маленьком самолетике

Актер Андрей Мерзликин помахал у реки российским флагом

Тиме Белорусских снятся концерты, которых нет

Евгений Плющенко, Яна Рудковская и Гном Гномыч очень любят йогурт. Вот фотодоказательство:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on

Валерия вышла погулять в лес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VALERIYA (@valeriya) on

Нюша и психоделический фон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on

Телеведущая Леся Никитюк и психоделические грибы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk) on

Стендап-комик Наталья Гарипова с благодарностью принимает советы по воспитанию ребенка

Потап и Настя позагорали на травке с песиком

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Алиса Вокс очень странно управляет автомобилем, за окнами которого пустота

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Алиса Вокс (@alisavox) on

Ксении Бородиной подарили цветы в тон ее свитшота

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ксения Бородина (@borodylia) on

Maruv - дикая кошечка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MARUV (@maruvofficial) on

Саша Гудков ничем не уступает Maruv

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 🐕💦 (@gudokgudok) on

Полина Гагарина показала свою тренировку под музыку из шоу Бенни Хилла

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Polina Gagarina 🇷🇺 (@gagara1987) on

Настя Ивлеева и Николай Басков тоже не скучали

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) on

Тимати показал, что у него нет нужды в футболках

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Black Star (@timatiofficial) on

Ну и наконец - Евгений Ваганыч, который развеселил подписчиков фотографией с памятником

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