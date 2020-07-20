Как звезды провели эти выходные: перемены Подольской, стильный Гудков и дикая кошка Maruv

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. Давайте узнаем, у кого уикенд прошел под знаком "плюс".
Селфи Ивана Урганта
Наталья Подольская написала, что очень хочет перемен...
Вот вы знали, что повязывать ремешки босоножек поверх брюк - это модно? Ольга Серябкина плохого не посоветует
Александр Ревва с семьей съездил в Санкт-Петербург
Блогер Эльдар Джарахов тоже провел выходные в кругу самых близких
А семья Игоря Николаева улетела куда-то на маленьком самолетике
Актер Андрей Мерзликин помахал у реки российским флагом
Тиме Белорусских снятся концерты, которых нет
Евгений Плющенко, Яна Рудковская и Гном Гномыч очень любят йогурт. Вот фотодоказательство:
Валерия вышла погулять в лес
Нюша и психоделический фон
Телеведущая Леся Никитюк и психоделические грибы
Стендап-комик Наталья Гарипова с благодарностью принимает советы по воспитанию ребенка
Потап и Настя позагорали на травке с песиком
Алиса Вокс очень странно управляет автомобилем, за окнами которого пустота
Ксении Бородиной подарили цветы в тон ее свитшота
Maruv - дикая кошечка
Саша Гудков ничем не уступает Maruv
Полина Гагарина показала свою тренировку под музыку из шоу Бенни Хилла
Настя Ивлеева и Николай Басков тоже не скучали
Тимати показал, что у него нет нужды в футболках
Ну и наконец - Евгений Ваганыч, который развеселил подписчиков фотографией с памятником
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