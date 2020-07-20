Как звезды провели эти выходные: перемены Подольской, стильный Гудков и дикая кошка Maruv

Селфи Ивана Урганта

Наталья Подольская написала, что очень хочет перемен...

Вот вы знали, что повязывать ремешки босоножек поверх брюк - это модно? Ольга Серябкина плохого не посоветует

Александр Ревва с семьей съездил в Санкт-Петербург

Блогер Эльдар Джарахов тоже провел выходные в кругу самых близких

А семья Игоря Николаева улетела куда-то на маленьком самолетике

Актер Андрей Мерзликин помахал у реки российским флагом

Тиме Белорусских снятся концерты, которых нет

Евгений Плющенко, Яна Рудковская и Гном Гномыч очень любят йогурт. Вот фотодоказательство:

Валерия вышла погулять в лес

Нюша и психоделический фон

Телеведущая Леся Никитюк и психоделические грибы

Стендап-комик Наталья Гарипова с благодарностью принимает советы по воспитанию ребенка

Потап и Настя позагорали на травке с песиком

Алиса Вокс очень странно управляет автомобилем, за окнами которого пустота

Ксении Бородиной подарили цветы в тон ее свитшота

Maruv - дикая кошечка

Саша Гудков ничем не уступает Maruv

Полина Гагарина показала свою тренировку под музыку из шоу Бенни Хилла

Настя Ивлеева и Николай Басков тоже не скучали

Тимати показал, что у него нет нужды в футболках

Ну и наконец - Евгений Ваганыч, который развеселил подписчиков фотографией с памятником