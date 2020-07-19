Мероприятиям на улице Тербатас быть? Решение примут на следующей неделе

После того, как во время открытия пешеходной улицы в пятницу люди массово не соблюдали требования социального дистанцирования, мероприятия в субботу были отменены, а в воскресенье, 19 июля, мероприятий не было предусмотрено, сообщила Енткус.

Напомним, в пятницу после концерта Carnival Youth на ул. Тербатас многие люди в социальных сетях выразили возмущение тем, что зрители толпились и не соблюдали дистанцию. Министр здравоохранения Илзе Винькеле признала, что это была ошибка.

В субботу днем министр внутренних дел Сандис Гиргенс в микроблоге Twitter сообщил, что "организаторы общественных мероприятий берут на себя ответственность. После вчерашнего мероприятия сегодня, в субботу, 18 июля, самоуправление отменяет концерты, а полиция поможет провести усиленный контроль, а также будет регистрировать материал и рассматривать степень административной ответственности организаторов".

Галерея: Вечерний концерт на улице Тербатас

"С ответственными службами мы выясним, почему не сработал надзор полиции, что могло быть сделано лучше. Мы проанализируем происшедшее и будем учиться на ошибках", - сказала министр.

Рижское самоуправление впервые в экспериментальном порядке реализует проект пешеходной улицы, на месяц закрыв улицу Тербатас для автотранспорта и предоставив ее пешеходам, велосипедистам и торговцам.

Галерея: Официальное открытие "летней улицы" Тербатас