Во Франции задержали подозреваемого в причастности к пожару в соборе в Нант

Под стражу был взят 39-летний мигрант, который был добровольцем в соборе и должен был закрыть дверь на ключ 18 июля - в день пожара. Полиция отметила, что пока речь идет лишь о проверке, а мужчина был задержан для того, чтобы следователи могли оценить "противоречия в его расписании".

Напомним, возгорание в храме произошло около 7:30 по местному времени и было потушено вечером в тот же день.

Огонь удалось потушить за несколько часов, но в пожаре погибли уникальные исторические реликвии.

Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4 — Porter Medium (@PorterMedium) July 18, 2020

О пострадавших не сообщалось. Известно, что прокуратура не исключает версию намеренного поджога - у пожара было сразу три очага, расположенных на большом расстоянии друг от друга. В то же время следов взлома собора обнаружено не было.

Собор Петра и Павла был заложен в 1434 году и строился до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции - по высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.