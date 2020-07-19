ЛГБТК-организация считает, что в голливудском кино все еще мало квир-персонажей

Организация отмечает, что в 2019 году зрители увидели рекордное количество ЛГБТК-персонажей. Всего они появились в 22 из 118 релизов самых больших студий.

Тем не менее ни одна из студий не заработала рейтинг выше чем "недостаточно".

"Несмотря на рекордно высокий процент фильмов с участием ЛГБТК в этом году, индустрии все еще предстоит пройти долгий путь с точки зрения справедливого и точного представления ЛГБТК-сообщества", - сказала президент организации Сара Кейт Эллис.

Она подчеркнула, что если киностудии хотят оставаться актуальными для сегодняшней аудитории и конкурировать в индустрии, то они должны изменить курс и увеличить представленность ЛГБТК-женщин и людей of color. Кроме того, она порекомендовала исправить полное отсутствие транс-персонажей.

В отчете сказано, что на протяжении трех лет в больших студийных релизах не было ни одного трансгендерного персонажа.

Тревожна и тенденция к снижению этнического разнообразия.

В 2019 году только 34% ЛГБТК-персонажей были небелыми людьми. GLAAD призывала студии к тому, чтобы по крайней мере половина их ЛГБТК-персонажей были разного этнического происхождения к 2022 году.