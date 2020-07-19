В Юрмале пройдет спектакль "Пиковая дама" памяти российского актера Виктора Проскурина

С 29 июля по 2 августа в Юрмале в помещениях дачного театра FABRICA, который расположился в историческом здании XIX века (Blaumaņa 22, Jūrmala), пройдут пять премьерных показов спектакля по мотивом знаменитой повести А.С. Пушкина "Пиковая дама".
Постановка по замыслу московского режиссера Марии де Валюкофф синтезирует несколько театральных жанров: драма, опера, хореография.
"Идея спектакля возникла год назад именно в Юрмале, - рассказывает Мария де Валюкофф. - Неповторимая ностальгическая аура юрмальской жизни сформировала формат события - дачный театр.
Мне очень близка концепция свободного театра, который в начале XX века именно в загородном доме осуществили А.Блок, В.Мейерхольд, В.Маяковский, Ф.Шаляпин и другие представители литературной и театральной элиты. Там ставились совершенно авангардные постановки с использованием новаторских приемов сценографии, хореографии, драматургии.
Наша команда решила возродить эту идею, и спектакль "Пиковая дама" станет дебютом в этом жанре".
Спектакль "Пиковая дама" посвящен памяти российского актера Виктора Проскурина, который был близким другом и коллегой режиссера Марии де Валюкофф,
а его роль Германна в советской экранизации пушкинской повести стала еще одним ярким эмоциональным толчком к новому прочтению этого знаменитого произведения.
Творческий коллектив, работающий над проектом, представлен высокими профессионалами и талантливыми творцами из Латвии и России и впечатляет размахом замыслов и идей.
Центром и главным куратором является Мария де Валюкофф - театральный деятель, актриса, режиссер театра и кино, кандидат искусствоведческих наук. Ее авторские проекты экспрессивные и необычные, наполненные музыкой и феерическим действом.
Большинство членов команды имеют огромный опыт работы на масштабных мероприятиях в театре, кино, телевидении, сцене и объединены совместными постановками.
Например, с актером Рихардом Леперсом Мария работала на съемках своей картины "На одном дыхании", где он сыграл главную роль, а в спектакле "Пиковая дама" воплотит роль Томского. Роль Германна исполнит молодой актер Марат Эфендиев, запомнившийся зрителям по заметным работам в Рижском русском театре им. М. Чехова, а Лизавету Ивановну сыграет талантливая студентка Латвийской музыкальной академии Яна Лютэ. Демонический образ графини создаст сама Мария де Валюкофф.
Сценографию постановки осуществляет Евгений Райцес - член Академии Российского телевидения, главный дизайнер ОАО "Первый канал", победитель премии "ТЭФИ". Важное место в постановке отведено музыке и современной хореографии, которые воплощают российский композитор, аранжировщик, лауреат международных конкурсов, пианист Владимир Белунцов и латвийский молодой хореограф Лаура Городко.
Автором афиши спектакля стал Игорь Гурович – один из ведущих графических дизайнеров мира, лауреат профессиональных премий "Родченко", Design Innovation Award, Golden Bee Award и других.
Исполнительным продюсером проекта выступает Екатерина Ланская-Сапожникова - режиссер и продюсер многочисленных видео работ, телевизионных проектов, музыкальных фестивалей, среди которых WORLD JAZZ Festival, обладатель главного приза Лондонской международной кинопремии L.I.M.P.A.
Начало в 20.00 без антракта.
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