В Юрмале пройдет спектакль "Пиковая дама" памяти российского актера Виктора Проскурина

Постановка по замыслу московского режиссера Марии де Валюкофф синтезирует несколько театральных жанров: драма, опера, хореография.

"Идея спектакля возникла год назад именно в Юрмале, - рассказывает Мария де Валюкофф. - Неповторимая ностальгическая аура юрмальской жизни сформировала формат события - дачный театр.

Мне очень близка концепция свободного театра, который в начале XX века именно в загородном доме осуществили А.Блок, В.Мейерхольд, В.Маяковский, Ф.Шаляпин и другие представители литературной и театральной элиты. Там ставились совершенно авангардные постановки с использованием новаторских приемов сценографии, хореографии, драматургии.

Наша команда решила возродить эту идею, и спектакль "Пиковая дама" станет дебютом в этом жанре".

Спектакль "Пиковая дама" посвящен памяти российского актера Виктора Проскурина, который был близким другом и коллегой режиссера Марии де Валюкофф,

а его роль Германна в советской экранизации пушкинской повести стала еще одним ярким эмоциональным толчком к новому прочтению этого знаменитого произведения.

Творческий коллектив, работающий над проектом, представлен высокими профессионалами и талантливыми творцами из Латвии и России и впечатляет размахом замыслов и идей.

Центром и главным куратором является Мария де Валюкофф - театральный деятель, актриса, режиссер театра и кино, кандидат искусствоведческих наук. Ее авторские проекты экспрессивные и необычные, наполненные музыкой и феерическим действом.

Большинство членов команды имеют огромный опыт работы на масштабных мероприятиях в театре, кино, телевидении, сцене и объединены совместными постановками.

Например, с актером Рихардом Леперсом Мария работала на съемках своей картины "На одном дыхании", где он сыграл главную роль, а в спектакле "Пиковая дама" воплотит роль Томского. Роль Германна исполнит молодой актер Марат Эфендиев, запомнившийся зрителям по заметным работам в Рижском русском театре им. М. Чехова, а Лизавету Ивановну сыграет талантливая студентка Латвийской музыкальной академии Яна Лютэ. Демонический образ графини создаст сама Мария де Валюкофф.

Сценографию постановки осуществляет Евгений Райцес - член Академии Российского телевидения, главный дизайнер ОАО "Первый канал", победитель премии "ТЭФИ". Важное место в постановке отведено музыке и современной хореографии, которые воплощают российский композитор, аранжировщик, лауреат международных конкурсов, пианист Владимир Белунцов и латвийский молодой хореограф Лаура Городко.

Автором афиши спектакля стал Игорь Гурович – один из ведущих графических дизайнеров мира, лауреат профессиональных премий "Родченко", Design Innovation Award, Golden Bee Award и других.

Исполнительным продюсером проекта выступает Екатерина Ланская-Сапожникова - режиссер и продюсер многочисленных видео работ, телевизионных проектов, музыкальных фестивалей, среди которых WORLD JAZZ Festival, обладатель главного приза Лондонской международной кинопремии L.I.M.P.A.

Начало в 20.00 без антракта.