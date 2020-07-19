Проблема с выборами в Рижскую думу. За работу на участках платят 200 евро, но желающих мало

"Для того, чтобы выборы прошли успешно, участковые избирательные комиссии должны быть укомплектованы. Но это вызвало проблемы. На 156 участках Риги требуется 1800 сотрудников. В начале недели не хватало еще 500 сотрудников. Также есть избирательные участки, где нет даже руководителя", - рассказал председатель Рижской избирательной комиссии Юрис Кокин.

Кокин отмечает, что работников на участки трудно было найти всегда. В качестве основной причины он упоминает оплату труда.

Руководители избирательных участков получают около 580 евро до вычета налогов за неделю выборов, обычным работникам платят около 200 евро "на руки".

Центральная избирательная комиссия обращает внимание на другую проблему - не у всех желающих работать на участках в период выборов есть возможность отказаться от своей основной работы. Укомплектовать штат сотрудников сложно и по причине распространения Covid-19.

Люди могут не хотеть идти работать на участки из-за дополнительных требований безопасности.

На этих выборах придется трудиться в необычных условиях - в масках для лица.

Подсчет голосов придется выполнять в перчатках, кроме того, работники должны помогать избирателям держаться на расстоянии двух метров.

Видео: Сюжет TV3