"Ангарский маньяк" признался еще в двух убийствах. Он уже отбывает два пожизненных срока за 81 убийство

Об этом со ссылкой на управление Следственного комитета по Иркутской области сообщает "Медуза".

Во время допроса Попков признался в убийствах двух женщин, совершенных в Ангарске в 1995-1998 годах. По одному из эпизодов уже предъявлено обвинение, по второму - расследование продолжается.

Напомним, Михаила Попкова называют "ангарским маньяком" - в общей сложности доказана его причастность к 81 убийству и трем покушениям на убийство, совершенных с 1992 по 2010 год.

Он был задержан в 2012 году, три года спустя его приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства, а спустя еще два он получил второй пожизненный срок.