Эффект вспышек: люди стали чаще скачивать приложение "Останови Covid"

Созданное для ограничения распространения Covid-19 приложение "Останови Covid" на сегодняшний день скачано 100 тысяч раз, число скачиваний увеличилось после новых вспышек заболевания, сообщила агентству LETA руководитель по коммуникации "Останови Covid" Элина Лидере.
"После повторной вспышки Covid-19 мы видим, что роль приложения "Останови Covid" и общественный интерес к нему значительно возросли. Данные показывают, что приложение чаще всего скачивалось в дни, когда были обнаружены новые случаи", - сообщила Лидере.
В Google Play оценка приложения на сегодняшний день составляет 3,5 звезды, а в App Store - 4,4.
Еще раз о том, как работает приложение "Останови Covid"
Как сообщалось, мобильное приложение "Останови Covid" стало доступно 29 мая.
Оно на добровольных началах разработано латвийскими представителями сферы информационно-коммуникационных технологий и науки для ограничения распространения Covid-19 в Латвии. Использование приложения является добровольным и бесплатным.
Приложение не собирает GPS-данные и не следит за пользователями. Телефоны, на которых оно установлено, обмениваются сигналами при помощи Bluetooth.
Если владелец телефона, на котором установлено приложение, заболеет Covid-19, владельцы телефонов с установленным приложением, вступавшие с ним в контакт, будут предупреждены системой. Имя зараженного человека и место, где произошел контакт, останутся неизвестными для пользователя.
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