Эффект вспышек: люди стали чаще скачивать приложение "Останови Covid"

"После повторной вспышки Covid-19 мы видим, что роль приложения "Останови Covid" и общественный интерес к нему значительно возросли. Данные показывают, что приложение чаще всего скачивалось в дни, когда были обнаружены новые случаи", - сообщила Лидере.

В Google Play оценка приложения на сегодняшний день составляет 3,5 звезды, а в App Store - 4,4.

Еще раз о том, как работает приложение "Останови Covid"

Как сообщалось, мобильное приложение "Останови Covid" стало доступно 29 мая.

Оно на добровольных началах разработано латвийскими представителями сферы информационно-коммуникационных технологий и науки для ограничения распространения Covid-19 в Латвии. Использование приложения является добровольным и бесплатным.

Приложение не собирает GPS-данные и не следит за пользователями. Телефоны, на которых оно установлено, обмениваются сигналами при помощи Bluetooth.

Если владелец телефона, на котором установлено приложение, заболеет Covid-19, владельцы телефонов с установленным приложением, вступавшие с ним в контакт, будут предупреждены системой. Имя зараженного человека и место, где произошел контакт, останутся неизвестными для пользователя.