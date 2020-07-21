Джастин Тимберлейк: его романы с Бритни Спирс и Камерон Диас, музыка, брак и отцовство

На счету певца четыре сольных альбома, восемнадцать фильмов, четыре премим "Эмми" и девять "Грэмми".

К славе Джастин Тимберлейк пришел как один из солистов группы ’N Sync.

В 2002 году он выпустил свой первый сольный альбом Justified, который разошелся тиражом более 8 миллионов копий по всему миру.

В юности кумирами Джастина были Элтон Джон и Майкл Джексон. По иронии судьбы его первый сольный альбом был по большей части составлен из материала, от записи которого отказался Джексон.

В 16-летнем возрасте Тимберлейк познакомился с исполнительницей Ферги. СМИ говорят, что у звезд был непродолжительный и страстный роман. Кстати, возлюбленная была старше Джастина на шесть лет.

Следующий роман, о котором СМИ не забывают до сих пор - это отношения с мегапопулярной на тот момент Бритни Спирс.

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс ФОТО: Chris Gardner/AP/Scanpix

Джастин и Бритни были знакомы с детства. Потом долго не виделись, и вот случилась она - роковая встреча. Рассказывалось, что у обоих нахлынули чувства. Отношения длились три года. Поклонники ждали пышную свадьбу, но звезды разочаровали фанатов и расстались.

Среди разбитых Джастином женских сердец - танцовщица Дженна Дуан, актрисы Алисса Милано и Камерон Диас.

Казалось, что Камерон покорила Джастина. Он даже познакомил ее с мамой, но что-то пошло не так. В 2006 году пара сообщила о расставании.

Существует слух, что Тимберлейк мог встречаться со Скарлетт Йоханссон после ее съемок в его клипе What Goes Around… Comes Around, но никаких доказательств этому нет.

В 2007 году певец стал встречаться со звездой фильма "Иллюзионист" Джессикой Бил. Спустя пять лет Джастин сделал ей предложение.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил ФОТО: Rodin Eckenroth/AFP/Scanpix

В 2015 году на свет появился малыш Сайлас Рэндолл. Сейчас у супругов родился второй ребенок. Официально они об этом еще не сообщили, как не раскрывается и пол новорожденного. Но ходят слухи, что это мальчик.