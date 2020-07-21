Джастин Тимберлейк: его романы с Бритни Спирс и Камерон Диас, музыка, брак и отцовство

39-летний американский поп-певец Джастин Тимберлейк (Justin Randall Timberlake) стал отцом во второй раз. Об этом пишет Daily Mail. Ни Джастин, ни его супруга Джессика пока не дали никаких официальных комментариев по поводу прибавления в семействе. RUS TVNET решил вспомнить самые громкие романы и факты из жизни этого исполнителя.
На счету певца четыре сольных альбома, восемнадцать фильмов, четыре премим "Эмми" и девять "Грэмми".
К славе Джастин Тимберлейк пришел как один из солистов группы ’N Sync.
В 2002 году он выпустил свой первый сольный альбом Justified, который разошелся тиражом более 8 миллионов копий по всему миру.
В юности кумирами Джастина были Элтон Джон и Майкл Джексон. По иронии судьбы его первый сольный альбом был по большей части составлен из материала, от записи которого отказался Джексон.
В 16-летнем возрасте Тимберлейк познакомился с исполнительницей Ферги. СМИ говорят, что у звезд был непродолжительный и страстный роман. Кстати, возлюбленная была старше Джастина на шесть лет.
Следующий роман, о котором СМИ не забывают до сих пор - это отношения с мегапопулярной на тот момент Бритни Спирс.
Джастин и Бритни были знакомы с детства. Потом долго не виделись, и вот случилась она - роковая встреча. Рассказывалось, что у обоих нахлынули чувства. Отношения длились три года. Поклонники ждали пышную свадьбу, но звезды разочаровали фанатов и расстались.
Среди разбитых Джастином женских сердец - танцовщица Дженна Дуан, актрисы Алисса Милано и Камерон Диас.
Казалось, что Камерон покорила Джастина. Он даже познакомил ее с мамой, но что-то пошло не так. В 2006 году пара сообщила о расставании.
Существует слух, что Тимберлейк мог встречаться со Скарлетт Йоханссон после ее съемок в его клипе What Goes Around… Comes Around, но никаких доказательств этому нет.
В 2007 году певец стал встречаться со звездой фильма "Иллюзионист" Джессикой Бил. Спустя пять лет Джастин сделал ей предложение.
В 2015 году на свет появился малыш Сайлас Рэндолл. Сейчас у супругов родился второй ребенок. Официально они об этом еще не сообщили, как не раскрывается и пол новорожденного. Но ходят слухи, что это мальчик.
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