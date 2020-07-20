Переговоры в Брюсселе затянулись. Кариньшу даже пришлось отложить отпуск

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник и во вторник продолжает работу на Чрезвычайном саммите Евросоюза в Брюсселе несмотря на то, что он планировал уйти в отпуск на две недели с 20 июля.
Ранее, после двух дней работы в Брюсселе, Кариньш заявлял, что переговоры Евросовета о фонде восстановления экономики ЕС проходят очень тяжело.
"Я принимал участие в различных переговорах, и эти - одни из самых тяжелых, однако мы продолжим искать решение", - сказал латвийский премьер.
В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник с оптимизмом высказалась о возможности достижения соглашения о фонде восстановления экономики на саммите Европейского союза (ЕС), который уже четвертый день проходит в Брюсселе.
"У меня сложилось впечатление, что европейские лидеры действительно хотят достичь соглашения", - сказала журналистам Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня у меня позитивное настроение. Мы еще не достигли соглашения, но вещи движутся в правильном направлении", - добавила президент Еврокомиссии.
Саммит ЕС в Брюсселе продолжается уже четвертый день, его целью является достижение соглашения о фонде в размере 750 млрд евро для восстановления экономики ЕС после кризиса, вызванного распространением нового коронавируса, а также о многолетнем бюджете ЕС на 2021-2027 годы.
Саммит первоначально планировалось провести в пятницу и субботу, но из-за невозможности достичь соглашения он был продлен до воскресенья, а затем - до понедельника.
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