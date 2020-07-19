"Обсуждали до трех часов ночи". Кариньш рассказал о переговорах в Брюсселе

Вчера переговоры проходили до трех часов ночи. По словам Кариньша, идея фонда понятна всем, но детали очень сложные.

"Я принимал участие в различных переговорах, и эти - одни из самых тяжелых, однако мы продолжим искать решение", - сказал латвийский премьер.

Говоря о том, что случится, если соглашение не будет достигнуто, Кариньш заявил, что вряд ли все согласятся остаться в Брюсселе еще на четвертый или пятый день, потому что все должны работать в своих странах. Он допускает, что решение будет отложено, и работа продолжится в удаленном режиме.

По словам Кариньша, сложность состоит в том, что фонд будет сформирован из заимствованных на международных рынках денег, и многие страны озабочены условиями использования денег и механизмами контроля.

Параллельно переговоры ведутся и о многолетнем бюджете ЕС, но проблема с фондом восстановления экономики сейчас более актуальна.

Саммит ЕС в Брюсселе о создании фонда восстановления экономики в размере 750 млрд евро проходит уже третий день.