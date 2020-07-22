Настоящие имена звезд - как на самом деле зовут Губина, Долину и Апину?
На прошлой неделе мы рассказывали о 20 звездах, выбравших псевдонимы для карьеры в шоу-бизнесе. Пришло время познакомиться с очередной подборкой знаменитостей, которых мы знаем под другим именем или фамилией.
Элджей - Алексей Узенюк
Тутта Ларсен - Татьяна Романенко
Монеточка - Елизавета Гырдымова
Андрей Губин - Андрей Клементьев
Алена Апина - Елена Левочкина
Витас - Виталий Грачев
Стас Намин - Анастас Микоян
Jah Khalib - Бахтияр Мамедов
Катя Лель - Екатерина Чупринина
Лариса Долина - Лариса Кудельман
Александр Маршал - Александр Миньков
Oxxxymiron - Мирон Федоров
Доминик Джокер - Александр Бреславский
Линда - Светлана Гейман
Максим - Марина Абросимова
Слава - Анастасия Сланевская
Лада Дэнс - Лада Волкова
Feduk - Федор Инсаров
Маша Распутина - Алла Агеева
Ирина Шейк - Ирина Шайхлисламова
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