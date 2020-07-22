Ср, 22.07.2020
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Настоящие имена звезд - как на самом деле зовут Губина, Долину и Апину?
Часть вторая

ФОТО: instagram.com/maksimartist/gubin_andrey__/neapina

На прошлой неделе мы рассказывали о 20 звездах, выбравших псевдонимы для карьеры в шоу-бизнесе. Пришло время познакомиться с очередной подборкой знаменитостей, которых мы знаем под другим именем или фамилией.

Элджей - Алексей Узенюк

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Тутта Ларсен - Татьяна Романенко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Монеточка - Елизавета Гырдымова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Андрей Губин - Андрей Клементьев

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Алена Апина - Елена Левочкина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Витас - Виталий Грачев

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стас Намин - Анастас Микоян

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Jah Khalib - Бахтияр Мамедов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Катя Лель - Екатерина Чупринина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лариса Долина - Лариса Кудельман

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Александр Маршал - Александр Миньков

Oxxxymiron - Мирон Федоров

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Доминик Джокер - Александр Бреславский

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Линда - Светлана Гейман

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Максим - Марина Абросимова

Слава - Анастасия Сланевская

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лада Дэнс - Лада Волкова

Feduk - Федор Инсаров

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Маша Распутина - Алла Агеева

Ирина Шейк - Ирина Шайхлисламова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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