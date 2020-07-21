Эмбер Херд, бывшая жена Джонни Деппа: Он много раз угрожал меня убить

Контекст: Судебный процесс начался после публикации статьи на сайте Sun в апреле 2018 года. Заголовок гласил: "Как Дж. К. Роулинг может называть себя безмерно счастливой, приглашая на роль в фильме "Фантастические звери" Джонни Деппа, избивающего жену?". В статье высказаны обвинения, выдвинутые Эмбер Херд, состоявшей в браке с Деппом с 2015 по 2017 год. Планируется, что слушание дела займет три недели.

В отличие от других "бывших" Деппа Эмбер подтвердила обвинения и предположения о его агрессивности. Актриса утверждает, что Джонни применял к ней физическое и психологическое насилие, угрожал убийством и постоянно пытался ее контролировать.

Согласно словам Херд, в 2015 году (во время съемок в "Пиратах Карибского моря") Депп почти все время держал ее в заложниках. На протяжении трех дней он физически издевался над женщиной:

"Он так сильно давил на мою шею, что я не могла дышать. Я пыталась сказать ему об этом. Я помню, что в тот момент думала, что он меня убьет".

Эмбер также заявила, что актер порвал ее ночную сорочку и завернул в куски ткани стейк, который она хотела приготовить. По словам актрисы, он испачкал кровью от сырого мяса все ее вещи.

Помимо этого, Херд утверждает, что Депп ревновал ее ко всем партнерам по съемкам.

В конце заседания адвокат Деппа немного опросил Херд. В итоге она призналась, что иногда "выходила из себя" и действительно кидалась в бывшего мужа вещами. Эмбер отметила, что все это неважно, поскольку она делала это, чтобы защититься.

Депп же утверждает, что Херд была эмоционально нестабильна. Помимо этого, актер обвинил экс-жену в изменах, в том числе с элементами извращения: якобы уборщица нашла в кровати фекалии. Эмбер все обвинения отвергает.

Эмбер и Джонни сыграли свадьбу в 2015 году. В мае 2016 года Херд подала на развод и обвинила актера в домашнем насилии, в результате чего карьера Деппа оказалась под угрозой.

В свою очередь, в 2020 году в соцсетях были опубликованы неподтвержденные записи разговоров Херд и Деппа, на которых актер просил бывшую жену не причинять ему боль.

В апреле актер заявил, что бывшая супруга фальсифицировала побои. Эти слова подтвердила стилистка, которая работала с актрисой.