"Сарказм - это от папы": Дроботенко показал редкое фото дочери Михаила Задорнова

Снимок он разместил на своей Instagram-странице. Дроботенко напомнил, что 21 июля Михаилу Николаевичу исполнился бы 71 год. Он ушел из жизни в возрасте 69 лет после длительной борьбы с онкологией.

Галерея: Могила Михаила Задорнова

Сергей Дроботенко заметил, что дело сатирика продолжает жить благодаря его дочери, которая унаследовала его талант.

"Рядом со мной самое изящное произведение Михаила Задорнова. Прекрасное по форме и содержанию. Елену Михайловну Всевышний полюбил сразу. Поцеловал и благословил. Характер, сарказм - это от папы. Нежнейшее нутро лирика - это уже свое", - написал юморист.

Таким образом он искренне поздравил с днем рождения великого сатирика всех его поклонников и его дочь. Сергей пожелал успехов 30-летней Елене и призвал ее творить.

"И помни: каждая строчка твоего стихотворения - это стук его сердца на этой земле. Пиши. Это просьба. Это желание. Это приказ, черт возьми!" - подытожил он.

Напомним, писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года. Артист долго боролся с онкологическим заболеванием. Он старался скрывать от поклонников свою болезнь.