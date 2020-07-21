"Сарказм - это от папы": Дроботенко показал редкое фото дочери Михаила Задорнова

Российский юморист Сергей Дроботенко в честь дня рождения покойного драматурга Михаила Задорнова опубликовал фото с его единственной дочерью.
Снимок он разместил на своей Instagram-странице. Дроботенко напомнил, что 21 июля Михаилу Николаевичу исполнился бы 71 год. Он ушел из жизни в возрасте 69 лет после длительной борьбы с онкологией.
Галерея: Могила Михаила Задорнова
Сергей Дроботенко заметил, что дело сатирика продолжает жить благодаря его дочери, которая унаследовала его талант.
"Рядом со мной самое изящное произведение Михаила Задорнова. Прекрасное по форме и содержанию. Елену Михайловну Всевышний полюбил сразу. Поцеловал и благословил. Характер, сарказм - это от папы. Нежнейшее нутро лирика - это уже свое", - написал юморист.
Таким образом он искренне поздравил с днем рождения великого сатирика всех его поклонников и его дочь. Сергей пожелал успехов 30-летней Елене и призвал ее творить.
"И помни: каждая строчка твоего стихотворения - это стук его сердца на этой земле. Пиши. Это просьба. Это желание. Это приказ, черт возьми!" - подытожил он.
Напомним, писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года. Артист долго боролся с онкологическим заболеванием. Он старался скрывать от поклонников свою болезнь.
Рядом со мной самое изящное произведение Михаила Задорнова. Прекрасное по форме и содержанию. 👏👏👏 Господь Бог всегда по-разному решает, что унаследуют дочери от отцов. С сыновьями как-то проще. Елену Михайловну @jzadornova Всевышний полюбил сразу. Поцеловал и благословил. 🙏 Характер, сарказм - это от папы. Нежнейшее нутро лирика - это уже своё. Ленуся, я поздравляю тебя и всех поклонников Михаила Николаевича с днём его рождения. И помни: каждая строчка твоего стихотворения - это стук его сердца на этой земле. Пиши. Это просьба. Это желание. Это приказ, чёрт возьми! 😂❤️ #михаилзадорнов #сатира #юмор #дочь #ленка #деньрождения #ивсётакионитупые
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