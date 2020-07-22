В Боливии найдены сотни трупов зараженных Covid-19 людей

Так, в городе Кочабамба с 15 по 20 июля был найден 191 труп, а в Лапасе - 141, рассказал журналистам директор национальной полиции полковник Иван Рохас, сообщает AFP.

В крупнейшем городе страны Санта-Круз были найдены 68 трупов.

Санта-Круз - сильнее всего затронутый Covid-19 город в Боливии. В нем зарегистрирована почти половина из более чем 60 000 подтвержденных в Боливии случаев заражения.

Примерно у 85% найденных трупов были "позитивные случаи Covid-19 и случаи с симптомами Covid-19, поэтому они зарегистрированы как возможные случаи [Covid-19]", - сказал Рохас.

У остальных 15% были "другие причины смерти, которые означали смерть от болезни или насильственную причину смерти", - добавил он.

В Боливии, где проживают 11 миллионов человек, подтверждено более 2200 смертей от Covid-19.