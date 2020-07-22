Игрока "Что? Где? Когда?" обвинили в домогательствах к школьнице

давно хотела и не решалась рассказать эту историю, но события прошлых недель меня убедили, что делать это нестремно и нужно. когда мне было 15 лет ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК Миша Скипский — katyaarenina (@bicyclesfora) July 22, 2020

Михаил Скипский ФОТО: Кадр из видео

Как рассказала журналистка, неподобающие действия по отношению к себе со стороны Скипского она испытала, когда ей было всего 15 лет.

На тот момент Скипский был ее преподавателем по географии и тренировал для "Что? Где? Когда?". По словам Арениной, он приглашал ее пить кофе в кафе, пытался ее поцеловать, трогал за ягодицы в баре, звал к себе домой.

"Я точно знаю, что я не единственная несовершеннолетняя, с кем у Скипского было что-то подобное, и заходило куда дальше, часть из этих людей - мои знакомые, но если они захотят, они сами расскажут свои истории", - добавила девушка.

Аренина призналась, что не ставит своей целью строго наказать игрока "Что? Где? Когда?", а скорее предупредить всех о том, что не стоит его подпускать к детям.

"Свидетелей этой истории очень много, но дело даже не в этом - такая репутация у Скипского везде. (…) Все знают, но никто ничего не делает, поэтому вот так", - подытожила она.

Добавим, что после достижения совершеннолетия у Арениной был секс со Скипским. На тот момент он уже не был ее преподавателем. Как говорит девушка, с ее стороны это было в состоянии расстройства после расставания с парнем.

Михаил Скипский состоит в клубе "Что? Где? Когда?" с 2006 года. В 2010 и 2016 годах он становился обладателем "Хрустальной совы" как лучший игрок телевизионной игры.

Скипский также занимается преподаванием и проводит турниры по интеллектуальным играм для школьников.

На прошлой неделе в российском сегменте микроблога Twitter началась стихийная кампания по разоблачению домогательств - обвинения прозвучали в адрес журналиста "Дождя" Павла Лобкова, шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова и фоторедактора того же издания Андрея Золотова, а также SMM-менеджера "Сбербанка" Руслана Гафарова.