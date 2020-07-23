"Земляне" - что за фильм "луцкий захватчик" велел рекламировать Зеленскому

По мнению американского философа Тома Ригана, известного по книге "В защиту прав животных" (The Case for Animal Rights, 1983), "для тех, кто посмотрел "Землян", мир никогда не будет прежним".

А философ Питер Сингер, автор книги "Освобождение животных" (Animal Liberation, 1975), сказал: "Если бы я мог сделать так, чтобы каждый человек в мире посмотрел один фильм, я бы выбрал "Землян".

За что фильм критикуют

Фильм, очевидно, призван оказать на зрителя мощный эмоциональный эффект, за которым должно последовать занятие им определенной этической позиции, а затем - и переход к дальнейшим активным действиям, направленным на изменение ситуации.

Однако критики замечают, что эта схема, на первый взгляд кажущаяся логичной, может не сработать - и эмоциональный эффект, вызванный жестокими кадрами, может не привести к последствиям, на которые рассчитывают авторы. Например, из-за того, что у зрителя не произошла идентификация со страдающим животным.

Как отмечает в своей статье кандидат философских наук, доцент ВШЭ Арсений Хитров, сострадание при наблюдении за страданием другого не является автоматической, обязательно возникающей у человека реакцией.

"Зритель идентифицируется со страдающим другим, или, иными словами, принимает контракт фильма, если это допускает выбранная, в том числе и по умолчанию, установка", - пишет он.

Таким образом, по мнению Хитрова, к ответному страданию и последующему занятию этической и активистской позиций зритель может прийти только в том случае, если он заведомо согласен с приведенными в фильме аргументами.

В этой связи еще одна претензия к фильму заключается в том, что он не отвечает на возможные рациональные аргументы, которые могут возникнуть у зрителей, ориентированных на сопротивление эмоциональному давлению.

В частности, в фильме озвучивается мысль о том, что все люди стали бы вегетарианцами, если бы были вынуждены сами убивать животных для еды, а также если бы у скотобоен были прозрачные стены. Тут у зрителя могло бы возникнуть возражение о существовании сообществ, где люди самостоятельно убивают животных из-за отсутствия магазинов или по другим причинам, однако создатели фильма этот аспект игнорируют.

Эта непроясненность, по мнению Хитрова, может помешать зрителю перейти от эмоциональной реакции, непосредственно следующей за фильмом, к занятию этической позиции и к дальнейшим действиям.

Хитров также обращает внимание на то, что авторы фильма склонны требовать от других людей гуманного отношения к животным, но не склонны требовать гуманного отношения животных к человеку или животных друг к другу, поскольку не считают их моральными агентами. В этом ученый видит признаки скрытого спесишизма.