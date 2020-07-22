Экс-полицейский, задержанный по делу Голунова, попросил возобновить уголовное преследование журналиста

"Я сейчас письма пишу в Генеральную прокуратуру с указанием нарушений и с просьбами возобновить уголовное преследование в отношении Голунова, по-моему, которое было незаконно прекращено и необоснованно", - сказал Ляховец в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляция на продление его ареста.

Ляховец заявил, что, по его мнению, "не было проведено достаточно следственных действий, позволявших обосновано принимать такое решение".

Напомним, Иван Голунов был задержан днем 6 июня. Как утверждало следствие, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Сам журналист настаивал на своей невиновности и говорил, что наркотики ему подкинули. Позднее он был помещен под домашний арест. Наркотиков в его крови не обнаружили. В поддержку Ивана было организованно множество митингов, в том числе и в Риге.

В суде Голунов сообщил, что дело завели из-за расследования про похоронный бизнес - ему поступали угрозы. Несколько дней спустя журналист был освобожден из-под домашнего ареста после того, как было принято решение закрыть его уголовное дело.

Галерея: Иван Голунов освобожден от ареста

Голунов обратился в ФСБ с просьбой возбудить уголовное дело против полицейских, которые задержали его. Позже в их отношении было возбуждено уголовное дело.