Янис Тимма сделал предложение Анне Седоковой. Она сказала: "Да"

Об этом радостном событии Анна рассказала на своей Instagram-странице.

"Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь я знаю точно, что значит "любить больше жизни". Любить, несмотря ни на что", - написала Седокова.

Анна отметила, что они вместе прошли через многое.

"Наш опыт и наши ошибки каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание. Но сегодня есть "ты" и "я" и есть наше удивительное настоящее и будущее", - подчеркнула она.

Певица дала Янису трогательное обещание, в котором, возможно, есть намек на то, что пара планирует общих детей.

"Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям.

Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. И я сказала тебе "Да". Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной", - подытожила она.

Подписчики в комментариях поспешили поздравить влюбленных и пожелали им крепкой любви и счастья.

Напомним, ранее в рамках марафона "Спроси и я отвечу" в сторис своего Instagram -аккаунта Седокова ответила на вопрос о возможной свадьбе с Янисом и немножко пофлиртовала с ним на латышском языке.

О своих отношениях Янис Тимма и Анна Седокова рассказали в начале октября прошлого года. В ноябре 2019 года спортсмен официально развелся со своей супругой и матерью его сына Саной.