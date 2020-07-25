Вс, 26.07.2020
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  • Богомолов: драка с Виторганом, свадьба в катафалке, доверенное лицо Собянина и театр с фекалиями

Богомолов: драка с Виторганом, свадьба в катафалке, доверенное лицо Собянина и театр с фекалиями
Звезда недели

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Драка с Максимом Виторганом

ФОТО: https://www.instagram.com/konbog75/

Супружеская пара Константин Богомолов и Ксения Собчак по праву является одной из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. 23 июля режиссеру, актеру и худруку Театра на Малой Бронной исполнилось 45 лет. 

Рассказываем самые любопытные факты из биографии Константина Юрьевича в рамках рубрики "Звезда недели".  

Режиссер является выходцем из интеллигентной семьи - он сын кинокритика Юрия Богомолова. 

Константин Юрьевич имеет огромное количество наград и регалий. Его театральный опыт не вызывает сомнений. 

Любопытный факт: в 2018 году он был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. 

Первой супругой режиссера была актриса Дарья Мороз, которую, кстати, он до сих пор приглашает на роли в своих картинах. У них растет общая дочь Анна.

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Драка с Максимом Виторганом

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