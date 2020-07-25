Богомолов: драка с Виторганом, свадьба в катафалке, доверенное лицо Собянина и театр с фекалиями

Любопытный факт: в 2018 году он был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

Первой супругой режиссера была актриса Дарья Мороз, которую, кстати, он до сих пор приглашает на роли в своих картинах. У них растет общая дочь Анна.