Преждевременно скончалась руководитель отдела коммуникации и образования LNMM Анна Баландина

"Солнечное и ветреное утро 22 июля принесло нам непростительно печальную весть. В это время мы грустим вместе с супругом Анны Давидом и маленькой дочерью Адель. Латвийский Национальный художественный музей и Латвийская ассоциация музеев выражают глубочайшие соболезнования всем близким и друзьям Анны Баландиной. И хотя Анне было отведено меньше времени, чем другим, она успела оставить значительный профессиональный и человеческий след в своем окружении, укрепляя связь музеев с общественностью и обращая внимание на достижения латвийских музеев в международной среде. Нам будет очень не хватать Анны. Нелегко будет смириться с мыслью о несправедливом окончании жизни, которая была полна важных намерений. Анна Баландина продолжит жить в воспоминаниях многих сотрудников латвийских музеев, напоминая о своем профессиональном рвении, радости жизни и умении бороться до последнего", - написали представители LNMM.