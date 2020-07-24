"Жизнь как кино": Екатерина Ланская-Сапожникова о творчестве, аварии, свадьбе в Латвии и жизни в Юрмале

Екатерина много лет отдала режиссуре, работала на телевидении, снимала рекламу и клипы для российских звезд, пробовала себя как актриса.

Екатерина Ланская ФОТО: Пресс-фото

В середине 2000-х вышла замуж за музыканта и актера Дмитрия Ланского.

Екатерина не перестает творить. Она является исполнительным продюсером спектакля "Пиковая дама", посвященного памяти российского актера Виктора Проскурина, премьерный показ которого пройдет в Юрмале.

В интервью Екатерина рассказала, как в Латвии был снят клип "Жизнь в рассеянном свете" на песню ее супруга Дмитрия.

"Во мне боролись жена и актриса", - призналась Ланская-Сапожникова.

Вообще этот клип-фильм получился благодаря потрясающей творческой команде. Волею судьбы режиссером видео стал рижанин Руслан Фрадкин, с которым Екатерина случайно познакомилась, пообещала, что привлечет его к работе, и благополучно забыла, но в итоге все удалось. Работа вышла настолько хорошей, что получила главный приз Лондонской международной кинопремии L.I.M.P.A.

Галерея: Съемки клипа "Жизнь в рассеянном свете"

Отдельно разговор коснулся интерактивного проекта "Сны Екатерины".

Это цикл интервью в новом формате, которые проходят в декорациях музея, где зрители и интервьюер, по задумке авторов, погружаются в мир бессознательного и ищут ответы на самые сокровенные вопросы.

Но, конечно, беседа была не только о творчестве. Екатерина призналась, что вот уже пять лет они счастливо живут в Латвии. Дети учатся здесь и получают музыкальное образование в школе Эмиля Дарзиня.

"Мы снимаемся в межгалактическом сериале", - говорит о своей семье Екатерина.

У них с Дмитрием все необычно - от знакомства до семейной жизни.

Мало кто знает, но у супругов было семь свадебных церемоний. Одна прошла в Латвии с соблюдением всех местных традиций!

Есть еще один необычный факт об этой удивительной семье.

Еще в самом начале их с Дмитрием отношений, когда они даже не встречались, Екатерина попала в аварию и чудом выжила. Была проведена сложная операция и установлен титановый штифт. С этого и началась их история любви.

Из штифта они сделали обручальные кольца, а эту историю потом экранизировали в сериале "Сладкая жизнь", который был снят в Латвии.

Впрочем, подробнее можно узнать из нашего разговора в рамках программы "В чем фишка?".

Видео: Интервью с Екатериной Ланской-Сапожниковой

Аудио: интервью с Екатериной Ланской-Сапожниковой

