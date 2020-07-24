"Жизнь как кино": Екатерина Ланская-Сапожникова о творчестве, аварии, свадьбе в Латвии и жизни в Юрмале
Осенью 2019 года RUS TVNET запустил программу "В чем фишка?", в которой люди из мира шоу-бизнеса раскрывают секреты своей профессии во время интервью. На этот раз гостьей стала режиссер и продюсер Екатерина Ланская-Сапожникова.
Екатерина много лет отдала режиссуре, работала на телевидении, снимала рекламу и клипы для российских звезд, пробовала себя как актриса.
В середине 2000-х вышла замуж за музыканта и актера Дмитрия Ланского.
Екатерина не перестает творить. Она является исполнительным продюсером спектакля "Пиковая дама", посвященного памяти российского актера Виктора Проскурина, премьерный показ которого пройдет в Юрмале.
В интервью Екатерина рассказала, как в Латвии был снят клип "Жизнь в рассеянном свете" на песню ее супруга Дмитрия.
"Во мне боролись жена и актриса", - призналась Ланская-Сапожникова.
Вообще этот клип-фильм получился благодаря потрясающей творческой команде. Волею судьбы режиссером видео стал рижанин Руслан Фрадкин, с которым Екатерина случайно познакомилась, пообещала, что привлечет его к работе, и благополучно забыла, но в итоге все удалось. Работа вышла настолько хорошей, что получила главный приз Лондонской международной кинопремии L.I.M.P.A.
Галерея: Съемки клипа "Жизнь в рассеянном свете"
Отдельно разговор коснулся интерактивного проекта "Сны Екатерины".
Это цикл интервью в новом формате, которые проходят в декорациях музея, где зрители и интервьюер, по задумке авторов, погружаются в мир бессознательного и ищут ответы на самые сокровенные вопросы.
Но, конечно, беседа была не только о творчестве. Екатерина призналась, что вот уже пять лет они счастливо живут в Латвии. Дети учатся здесь и получают музыкальное образование в школе Эмиля Дарзиня.
"Мы снимаемся в межгалактическом сериале", - говорит о своей семье Екатерина.
У них с Дмитрием все необычно - от знакомства до семейной жизни.
Мало кто знает, но у супругов было семь свадебных церемоний. Одна прошла в Латвии с соблюдением всех местных традиций!
Есть еще один необычный факт об этой удивительной семье.
Еще в самом начале их с Дмитрием отношений, когда они даже не встречались, Екатерина попала в аварию и чудом выжила. Была проведена сложная операция и установлен титановый штифт. С этого и началась их история любви.
Из штифта они сделали обручальные кольца, а эту историю потом экранизировали в сериале "Сладкая жизнь", который был снят в Латвии.
Впрочем, подробнее можно узнать из нашего разговора в рамках программы "В чем фишка?".
Видео: Интервью с Екатериной Ланской-Сапожниковой
Аудио: интервью с Екатериной Ланской-Сапожниковой
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