Экс-солист группы "Дискотека Авария": "Никогда не верьте в хит-парады и выборы"

В прямом эфире программы "Народное утро" Николай Тимофеев признался Борису Горскому и Алексею Исаченко, что дни пандемии и локдауна переживает без проблем:

"Удивительная возможность появилась разобраться в своих делах, записывал новый материал, новые песни, которые представлю в ближайшее время. Я с пользой провел это время".

Например, он открыл для себя американскую музыку 50-60-х годов и ищет вдохновение в ней.

Его последний хит "Лето! Лето!" наполнен фирменным "тимофеевским" позитивом. Музыкант шутит, что в его репертуаре сейчас нет только песни про весну, так что до альбома "Времена года" осталось немного.

Он обратился к слушателям и сказал, что если есть авторы, у которых есть хорошие стихи о весне, они могут присылать их ему и, возможно, Тимофеев напишет на них музыку. Он признался, что сейчас действительно сложно найти тех, кто будет писать хорошие песенные тексты.

Есть ли до сих пор в российском шоу-бизнесе практика покупки ротаций и проплаченных показов? Что он слушает кроме своих песен? Чем планирует заниматься в ближайшие пару месяцев?

Узнаете из интервью "Народного радио"!

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