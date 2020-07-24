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Дегтярев: "Раскачивают ситуацию" в регионе иностранные граждане. На выходных он из Хабаровска уедет

Протесты в Хабаровске

ФОТО: Reuters/ScanPix

С тех пор, как задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в Хабаровске не стихают акции протеста. Назначенный врио главы края Михаил Дегтярев местных, похоже, только раздраконил. Он же со своей стороны заявил, что ситуацию в регионе раскачивают "иностранные граждане" и на выходных из митингующего города решил улететь. 

По мнению Дегтярева, к организации митингов против его назначения причастны иностранные граждане, которые прилетели из Москвы, чтобы "раскачать ситуацию" в регионе.

"Все что я вижу под окнами за последние три дня - у меня есть неопровержимые доказательства из правоохранительных органов, кто как это организует. Это оперативные данные", - сказал он Русской службе BBC, отказавшись раскрывать более детальную информацию.

Помимо этого стало известно, что на этих выходных, когда в городе снова запланированы народные протесты, Дегтярев из Хабаровска уедет:

"Я действительно уеду. Я так ждал эти выходные, чтобы облететь край. У меня всего два дня, когда я могу проехать по краю.

Предыдущие два дня я провел в кабинете и в основном выезжая на объекты образования и здравоохранения. Прошелся пару раз по городу, несколько раз зашел в магазины. Поэтому, конечно, в выходные я поеду по краю. Маршрут согласовывается", - заявил врио главы края в беседе с журналистами Русской службы BBC.

Напомним, Михаил Дегтярев был назначен врио главы края 20 июля после того, как Фургала отстранили от должности "в связи с утратой доверия". Сначала Дегтярев обещал выйти к протестующим гражданам, но затем отказался от своего намерения.

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