"Не выйду". Новый глава Хабаровского края отказался общаться с митингующими горожанами

"Не выйду. Я выхожу к людям постоянно, но я общаюсь с людьми в форматах корректных. С вами, например, с врачами сегодня, с пациентами. А вот так выйти к группе товарищей, по требованию. Это неуважение, ни ко мне, ни к президенту, за которого большинство россиян проголосовали, ни, в первую очередь, к себе. Те, кто так делают, себя не уважают", - сказал Дегтярев.

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края 20 июля. Он сменил Сергея Фургала, который 9 июля был арестован по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов.

Жители Хабаровска встретили его очередным митингом, потребовав вернуться в Москву. Но тот заявил, что не уедет, так как нужно работать.

"Те, кто кричат "Дегтярев, уходи"… не уйду. Потому что работать надо, понимаете? Куча задач, десять дней край без руководителя, стопка документов, которая на столе у меня лежит высотой метр. Ну уйду я, придет другой. Поэтому давайте временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющим обязанности, а 2021 год покажет", - сказал новый глава региона во время прямого эфира в Instagram, который он вел, пока шел на работу.

Напомним, после ареста Фургала в Хабаровске начались многочисленные акции в его поддержку.