Приложение оповестило троих незнакомцев, находившихся в контакте с больным Covid-19

Приложение помогло идентифицировать пять контактов одного заболевшего - двое были знакомы с ним, а еще три человека - нет.

Было бы невозможно предупредить этих людей без помощи приложения.

В общей сложности приложение "Останови Covid" на сегодняшний день скачано около 100 тысяч раз.

Ранее директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков сообщил, что на этой неделе SPKC впервые зафиксировал, что приложение предупредило лиц, которых пациент с Covid-19 не указал в опросе для обнаружения контактов.

Как известно, сразу после констатации заболевания SPKC пытается выяснить каждое возможное контактное лицо пациента в ходе специального опроса, но человек не может запомнить незнакомых людей, встреченных им в общественных местах, общественном транспорте или магазине.