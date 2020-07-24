Приложение оповестило троих незнакомцев, находившихся в контакте с больным Covid-19

"Мы видим, что в общей сложности шесть человек с Covid-19 активировали специальный код в приложении "Останови Covid". Лица, находившиеся в контакте с ними на расстоянии ближе двух метров в течение как минимум 15 минут, получили предупреждение", - Latvijas Avīze сообщила руководитель отдела коммуникации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.
Приложение помогло идентифицировать пять контактов одного заболевшего - двое были знакомы с ним, а еще три человека - нет.
Было бы невозможно предупредить этих людей без помощи приложения.
В общей сложности приложение "Останови Covid" на сегодняшний день скачано около 100 тысяч раз.
Ранее директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков сообщил, что на этой неделе SPKC впервые зафиксировал, что приложение предупредило лиц, которых пациент с Covid-19 не указал в опросе для обнаружения контактов.
Как известно, сразу после констатации заболевания SPKC пытается выяснить каждое возможное контактное лицо пациента в ходе специального опроса, но человек не может запомнить незнакомых людей, встреченных им в общественных местах, общественном транспорте или магазине.
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