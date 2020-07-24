Александр Буйнов перенес операцию. Жена рассказала о его состоянии

Российский исполнитель Александр Буйнов рассказал своим подписчикам в Instagram, что ему сделали операцию.
70-летний певец разместил снимок из палаты. В публикации он сообщил о госпитализации.
"Давненько я не выходил в "эфир". А был заявлен на "Славянский базар", но случилось то, что случилось. А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку - был приступ, очень было бубо! И еще - после операции стал добрее потому что... полстраны живет без этого..." - написал Буйнов.
Его супруга Алена рассказала в интервью порталу WomanHit, что у артиста была операция по удалению желчного пузыря.
"Желчный пузырь ему удалили. Абсолютно спокойно гуляет по пять километров в день со своей собакой и шикарно себя чувствует", - объяснила она.
Александр Буйнов впервые появился на сцене в составе группы "Скоморохи" Александра Градского После он был участником коллективов "Цветы" и "Веселые ребята". В 90-х исполнитель стал выступать сольно.
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