Пт, 24.07.2020
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Александр Буйнов перенес операцию. Жена рассказала о его состоянии

Александр Буйнов

ФОТО: https://www.instagram.com/buinovofficial

Российский исполнитель Александр Буйнов рассказал своим подписчикам в Instagram, что ему сделали операцию. 

70-летний певец разместил снимок из палаты. В публикации он сообщил о госпитализации.

"Давненько я не выходил в "эфир". А был заявлен на "Славянский базар", но случилось то, что случилось. А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку - был приступ, очень было бубо! И еще - после операции стал добрее потому что... полстраны живет без этого..." - написал Буйнов. 

Его супруга Алена рассказала в интервью порталу WomanHit, что у артиста была операция по удалению желчного пузыря.

"Желчный пузырь ему удалили. Абсолютно спокойно гуляет по пять километров в день со своей собакой и шикарно себя чувствует",  - объяснила она.

Александр Буйнов впервые появился на сцене в составе группы "Скоморохи" Александра Градского После он был участником коллективов "Цветы" и "Веселые ребята". В 90-х исполнитель стал выступать сольно. 

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