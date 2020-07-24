Александр Буйнов перенес операцию. Жена рассказала о его состоянии

"Давненько я не выходил в "эфир". А был заявлен на "Славянский базар", но случилось то, что случилось. А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку - был приступ, очень было бубо! И еще - после операции стал добрее потому что... полстраны живет без этого..." - написал Буйнов.