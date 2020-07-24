Новый, прекрасный асфальт, но максимальная скорость 70. Почему?

Вопрос простой и с точки зрения водителя хорошо понятный. Однако таков же и ответ, который дают ответственные за латвийские дороги.

Чтобы снизить возмущение жителей и ограничить неясности в будущем, Latvijas valsts ceļi через соцсети распространило видео, после которого вопрос о скорости движения возникать больше не должно. Если они все-таки есть, то водителям стоит быть самокритичными и им стоит оценить, действительно ли они заслуживают место на дороге, ведь большая часть сидящих за рулем все-таки относится к пониманием и соблюдает ограничения, так как введены они явно не просто так.

ФОТО: Скриншот видео

Как рассказывает в поясняющем видео директор центра компетенции Latvijas valsts ceļi Виктор Тамс, ограничение разрешенной скорости движения на только что законченных дорогах введено, так как на асфальте образуется битумная "пленочка". Она появляется в результате технологического процесса во время производстве асфальтобетона. Она прозрачная, невидимая и, в принципе, не мешает, но имеет и негативные свойства. В частности, она может быть очень скользкой.

Чтобы эту пленочку с шин снять, нужно время и терпение водителей. Только тогда сцепление шин с дорой будет достаточно хорошим, а езда - безопасной. Ведь ехать быстрее, чем разрешено и угодить в первую же канаву - дело нехитрое.

Чтобы машины не вылетали с дорог в большом количестве, Latvijas valsts ceļi регулярно мониторит сцепление с дорогой. Как только оно начинает соответствовать требованиям и становится хорошим, ограничивающие скорость знаки убирают.

ФОТО: Скриншот видео

Если со скользкостью дорожного покрытия теперь все ясно, то вопросы может создать обстоятельство, что на дороге, на которой начались работы, какое-то время ничего не происходит, но знаки ограничения скорости не убрали.

На вопрос водителя в Twitter, "почему почти год на участке Гаркалне - Сените было 70 км/час, хоть работы и не проходили", эксперты ответили следующее: "В течение всего времени ремонтных работ ремонтируемый участок дороги - стройплощадка. На ней проходят более или менее видимые, но не менее значимые работы, там не до конца уложено покрытие, не закончены и другие работы. Поэтому разрешенная скорость движения была снижена все это время".