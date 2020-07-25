Сб, 25.07.2020
Тебя будет не хватать, Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею, надеюсь, ты был доволен мною. Хабиб Нурмагомедов

"Мне было больно": Анну Седокову в 7 лет пытался изнасиловать друг матери

Анна Седокова

ФОТО: https://www.instagram.com/annasedokova/

О шокирующих подробностях своей биографии Анна Седокова рассказала в  книге "Я сильная. Я справлюсь". 

Мало кто из знаменитостей рассказывает о таких страшных фактах, но Анна решилась на это. 

Родители Селоковой развелись. Свое детство она помнит, как период, в котором родители постоянно скандалили. Некоторое время Анна жила у родни отца в Томске. После мать ее забрала в Киев. У женщины тогда появился сожитель, который оказался педофилом. 

"Я - ребенок, к которому по ночам в 7 лет приходил друг мамы и пытался изнасиловать, но я смогла. Я - человек из семьи с самым грязным разводом, ушедшим отцом и ненавистью родителей, но я смогла,  - написала она в Instagram. 

Подробностей Седокова не рассказала, но объяснила, что ей было ужасно больно. Боль осталась с ней на всю жизнь. 

"Мне было больно, очень больно, невыносимо больно", - подчеркнула она. 

С мамой отношения у Анны не самые лучшие. Женщина не поддержала певицу, когда та хотела уйти от первого мужа.

"Если бы я тогда, в 21 год, послушала свою маму, которая говорила мне, что я старая, разведенная женщина, никому не нужная, я бы до сих пор жила с мужем-алкоголиком", - признавалась ранее Седокова.

Сейчас Анна Седокова успешная певица и бизнес-леди. У знаменитости новый жених - латвийский баскетболист Янис Тимма. Во время совместного отдыха в Майами спортсмен позвал певицу замуж. Она не раздумывая согласилась. 

"Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям", - пообещала исполнительница. 

Анна заверила, что некоторые еще не раз смогут выкрикнуть "опять беременна",  и обязательно доставит всем это удовольствие. 

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