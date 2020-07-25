"Долой царя" и "Россия, просыпайся". Возможно, самая массовая акция в истории Хабаровска

Как и в ходе предыдущих акций, жители города прошли шествием по центральным улицам, и вышли на центральную площадь Ленина для проведения митинга.

Собравшиеся скандируют: "Свободу", "Пока мы едины - мы непобедимы", "Это наш край", а также "Долой царя", "Россия, просыпайся" и "Путина в отставку".

В акции принимают участие несколько десятков тысяч человек. По оценке корреспондента "Медузы", людей примерно на треть больше, чем во время предыдущих субботних акций, 18 и 11 июля, которые были названы самыми массовыми в истории Хабаровска. Близкий к хабаровскому правительству источник подтвердил "Медузе", что акцию 25 июля можно назвать самой массовой. Хабаровское издание DVhab.ru также сообщает, что людей собралось больше, чем в прошлую субботу.

Акции протеста в поддержку Фургала проходят также во Владивостоке и Южно-Сахалинске, пишет Interfax. На митинг вышли и жители Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, в Хабаровске уже 14 дней продолжаются протесты.

Протесты в Хабаровске - это акция в поддержку арестованного оппозиционного губернатора Сергея Фургала.