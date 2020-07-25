"А можно мне пожить": Моргенштерна преследуют поклонники

Артист отправился на отдых в Сочи. Он показал, как открыв двери номера его встречает толпа детей, которые фотографируют, снимают и приветствуют кумира.

"Привет, Алишер", - слышно на видео в сторис.

Моргенштерн написал под этим видео: "А можно мне пожить".

Ранее с ним уж произошла подобная история на балконе - он вышел подышать воздухом, а внизу его уже ждали.

Совместных фотографий с поклонниками он избегает, говоря, что не любит этого.

Напомним, популярность Моргенштерна началась с YouTube-проекта, в котором он показывал и рассказывал, как быстро и просто создать хип-хоп-хит. Его дебютный альбом вышел в феврале 2018 года. Это был мини-альбом под названием Hate Me. Тут же были выпущены и несколько клипов. Позже он выпустил полноценный диск - "До того, как стал известен".

Для лирики Моргенштерна характерна нецензурная лексика. Свой успех он объясняет тем, что его треки простые и поэтому нравятся народу.

Он убежден, что может сделать хит из любой песни. Кроме того, рэпер хорошо понимает, что сейчас в тренде и какие биты привлекают молодежь.

В многочисленных интервью он неоднократно подчеркивал свой эпатаж и говорил, что старается быть максимально честным и не боится осуждения.