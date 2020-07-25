Полиамория, осознанное отцовство и счастье в разводе: новые жизненные модели в российском "Инстаграме"

На момент интервью Елена утверждала, что у нее нет менеджера, и всю работу, связанную с блогом, она делает самостоятельно. По ее словам, у нее нет контент-плана и она действует ситуативно. "Максимум сплю часов шесть, иногда бывает 4-5 часов", - говорила Елена месяц назад. На этой неделе блогер-миллионник Сергей Мозг завершил проект "Преображение 2.0" - нечто похожее на реалити-шоу в "Инстаграме". Его победительница Саша и стала менеджером Елены.

Зарабатывает Переверзева на рекламе и "гивах". Но на вопрос о заработке отвечать отказывается. Объясняет она это "необоснованным хейтом" со стороны тех, кто узнает о заработках блогеров. "Иногда люди пишут в директ свое не очень интересное мнение по поводу чего-либо, и когда я прошу их этого не делать, они говорят - "ну ты же на мне деньги зарабатываешь, так что будь добра, слушай". Дабы не множить таких умников, не хотелось бы говорить о цифрах", - поясняет она.

"Блогеры зарабатывают очень хорошо, - говорит Переверзева. - Достаточно знать, что при моем количестве подписчиков, чтобы оставаться на плаву и развиваться, нужно несколько сотен тысяч рублей вкладывать в продвижение. Нужно заработать как минимум в два раза больше, чем тратишь на продвижение, иначе в этом [блогинге] нет смысла".

"Решил что-то сообщить миру - готовься к любым реакциям, - говорит клинический психолог Полина Гавердовская об особенностях работы блогером. - Если не готов, чтобы каждое слово из твоего текста завтра было расцитировано - не говори на эту интимную тему. А если высказался - будь готов за каждое слово ответить, иначе не получится, это цена публичности".

По ее словам, чтобы отстраняться от получаемого от людей негатива, блогеру стоит "разделять себя и своего лирического героя". "Все реакции - не тебе, а контенту", - поясняет она.

"Потом, по мере врабатывания возникает хорошее отстранение, - считает психолог. - Понимание, что интернет провоцирует безнаказанность, и обратная связь "за гранью" обязательно будут".

Для успешного развития блога, по ее словам, нужны в первую очередь определенные личностные характеристики - демонстративность, стремление получать много обратной связи от окружающих ("желательно - позитивной, но и скандал подойдет").

Тем не менее, когда блогинг используется как продающий инструмент, продолжает психолог, - все это уже не актуально для человека. "Он просто работает и относится к этому как к работе", - заключает она.