Армяне и азербайджанцы устроили погромы и массовые драки в Москве

"Медуза" связывает происходящее с обострением отношений Баку и Еревана.

Массовые потасовки также произошли у метро "Братиславская" и в районе Марьино, сообщил источник "Интерфакса". Сопредседатель Объединения армян России Давид Тоноян рассказал РБК, что утром более десятка его соотечественников в разных районах Москвы обнаружили, что их машины повреждены. Кроме того, по словам Тонояна, минимум пятеро армян подверглись нападениям, одного из них ранили ножом.

Видео: Конфликт Армян и Азербайджанцев в Москве

"Требовали сказать, что Нагорный Карабах - это азербайджанская земля", - сказал Тоноян. В свою очередь представители азербайджанской диаспоры заявили о нападении на ресторан "1001 ночь".

Днем 24 июля конфликты продолжились. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в районе Саларьево группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам.

Конфликт также возник в ресторане "Армянский дом" у метро Саларьево - по данным Baza, там разбили стекла и избили администратора.

Кроме того, как написала Baza, вечером 24 июля семеро мужчин в масках напали на азербайджанский ресторан "Бакинский дворик", а также на принадлежащую азербайджанцам автомойку, расположенную в том же здании. Нападавшие выбили в заведениях окна.

В результате конфликтов 24 июля были задержаны более 30 человек. Возбуждены уголовные дела о разбое и хулиганстве.