Армяне и азербайджанцы устроили погромы и массовые драки в Москве

Ночью 24 июля в Москве начались стычки между армянами и азербайджанцами. По данным телеканала "360", азербайджанцы останавливали автомобили с армянскими номерами и били людей в них.
"Медуза" связывает происходящее с обострением отношений Баку и Еревана.
Массовые потасовки также произошли у метро "Братиславская" и в районе Марьино, сообщил источник "Интерфакса". Сопредседатель Объединения армян России Давид Тоноян рассказал РБК, что утром более десятка его соотечественников в разных районах Москвы обнаружили, что их машины повреждены. Кроме того, по словам Тонояна, минимум пятеро армян подверглись нападениям, одного из них ранили ножом.
Видео: Конфликт Армян и Азербайджанцев в Москве
"Требовали сказать, что Нагорный Карабах - это азербайджанская земля", - сказал Тоноян. В свою очередь представители азербайджанской диаспоры заявили о нападении на ресторан "1001 ночь".
Днем 24 июля конфликты продолжились. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в районе Саларьево группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам.
Конфликт также возник в ресторане "Армянский дом" у метро Саларьево - по данным Baza, там разбили стекла и избили администратора.
Кроме того, как написала Baza, вечером 24 июля семеро мужчин в масках напали на азербайджанский ресторан "Бакинский дворик", а также на принадлежащую азербайджанцам автомойку, расположенную в том же здании. Нападавшие выбили в заведениях окна.
В результате конфликтов 24 июля были задержаны более 30 человек. Возбуждены уголовные дела о разбое и хулиганстве.
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