Владимир Пресняков о ДТП с Ефремовым и алкоголе: "Быть звездой - очень сложная профессия"

Пресняков-младший объяснил, что он чисто по-человечески сочувствует Михаилу Ефремову.

"Каждый актер или певец может оказаться на этом месте. Внимание к этому процессу нездоровое. Поэтому, ребят, хорошо подумайте, прежде, чем идти в артисты. Быть звездой - очень сложная профессия", - указал он.

Он объяснил, что все артисты - это живые люди, и все выпивают. Сейчас есть телефоны, которые тебя снимают везде, и все можно неправильно подать. Конечно, певец не поддерживает езду в состоянии алкогольного опьянения и считает это неприемлемым.

Известно, что предварительное слушание по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено на 29 июля 2020 года. Оно пройдет в закрытом режиме.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.