Гошу Куценко обвинили в домогательствах. Актер ответил
Российский актер Гоша Куценко в своем Instagram прокомментировал ролик блогерши, в котором она заявляет, что артист якобы приглашал ее к себе в отель.
"Каждый пиарится как может", - заявил он.
По иронии судьбы, Куценко с коллегами уже год работает над сценарием на тему харассмента в киноиндустрии.
"Вот мы и получили шикарный комедийный эпизод", - подытожил он.
Ранее блогерша под ником aliin.b в соцсети TikTok рассказала, что актер якобы сначала предложил ей встретиться в кафе, а затем позвал "на полчасика в отель". Девушка от такого предложения отказалась. Она уверяла, что хотела разоблачить актера, ведь он женат.