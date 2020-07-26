Гошу Куценко обвинили в домогательствах. Актер ответил

По иронии судьбы, Куценко с коллегами уже год работает над сценарием на тему харассмента в киноиндустрии.

Ранее блогерша под ником aliin.b в соцсети TikTok рассказала, что актер якобы сначала предложил ей встретиться в кафе, а затем позвал "на полчасика в отель". Девушка от такого предложения отказалась. Она уверяла, что хотела разоблачить актера, ведь он женат.