Вс, 26.07.2020
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Гошу Куценко обвинили в домогательствах. Актер ответил
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Гоша Куценко

ФОТО: Кадр из фильма "Антикиллер"

Российский актер Гоша Куценко в своем Instagram прокомментировал ролик блогерши, в котором она заявляет, что артист якобы приглашал ее к себе в отель.

"Каждый пиарится как может", - заявил он.

По иронии судьбы, Куценко с коллегами уже год работает над сценарием на тему харассмента в киноиндустрии.

"Вот мы и получили шикарный комедийный эпизод",  - подытожил он.

Ранее блогерша под ником aliin.b в соцсети TikTok рассказала, что актер якобы сначала предложил ей встретиться в кафе, а затем позвал "на полчасика в отель". Девушка от такого предложения отказалась. Она уверяла, что хотела разоблачить актера, ведь он женат. 

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