Как звезды провели эти выходные: Кети Топурия с кактусом, Ивлеева с коронавирусом, а Лобода без белья

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. Эта неделя не стала исключением!
А у Настасьи Самбурской такой небольшой бокальчик, правда?
Андрей Мерзликин забрался в иван-чай.
Лера Кудрявцева рассказала, что любит покупать что-нибудь ночами в Сети. Мы ее понимаем, чего порой только там не предлагают. "Купи в один клик!".
На кого тут надо смотреть - на Мардж или на супругу Петросяна?
Владимир Пресняков публично признался, что знает еще один язык - собачий. Интересно, что же подумал четвероногий, когда певец с ним заговорил?
Зачем Светлана Лобода позирует у электрического щитка? Или нам показалось?
Другое дело фон на снимке у Кети Топурии. Красота, лепота!
Настя Каменских, как бы намекает, что змеиный принт опять в моде?
Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова решила допрыгнуть до облаков. Главное, чтобы без травм.
Ани Лорак вспомнила, как однажды встретила Мика Джаггера.
Анна Семенович сравнила мужчин с ламами или лам с мужчинами. В любом случае, есть видео.
Юлия Савичева о чем-то задумалась.
Полина Гагарина тоже в недоумении и этого не скрывает.
Ольге Орловой преподнесли простой маленький букетик.
На этот фото Тимати прекрасно все!
Ольга Серябкина не может попрощаться с развлечения ми на воде.
Сергей Жуков поразмышлял о путешествиях.
Регина Тодоренко стала оставлять философские подписи под фотографиями.
Премилая Катерина Шпица и ее зонтик.
Филипп Киркоров вместе с детьми отправился на отдых.
Настя Ивлеева заболела коронавирусом. Вместе с ней муж и родные. Скорейшего выздоровления!
Анна Седокова говорит: "Если ваш будущий муж не делает вам такие фотографии, то не зовите меня на эту свадьбу".
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