Как звезды провели эти выходные: Кети Топурия с кактусом, Ивлеева с коронавирусом, а Лобода без белья

А у Настасьи Самбурской такой небольшой бокальчик, правда?

Андрей Мерзликин забрался в иван-чай.

Лера Кудрявцева рассказала, что любит покупать что-нибудь ночами в Сети. Мы ее понимаем, чего порой только там не предлагают. "Купи в один клик!".

На кого тут надо смотреть - на Мардж или на супругу Петросяна?

Владимир Пресняков публично признался, что знает еще один язык - собачий. Интересно, что же подумал четвероногий, когда певец с ним заговорил?

Зачем Светлана Лобода позирует у электрического щитка? Или нам показалось?

Другое дело фон на снимке у Кети Топурии. Красота, лепота!

Настя Каменских, как бы намекает, что змеиный принт опять в моде?

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова решила допрыгнуть до облаков. Главное, чтобы без травм.

Ани Лорак вспомнила, как однажды встретила Мика Джаггера.

Анна Семенович сравнила мужчин с ламами или лам с мужчинами. В любом случае, есть видео.

Юлия Савичева о чем-то задумалась.

Полина Гагарина тоже в недоумении и этого не скрывает.

Ольге Орловой преподнесли простой маленький букетик.

На этот фото Тимати прекрасно все!

Ольга Серябкина не может попрощаться с развлечения ми на воде.

Сергей Жуков поразмышлял о путешествиях.

Регина Тодоренко стала оставлять философские подписи под фотографиями.

Премилая Катерина Шпица и ее зонтик.

Филипп Киркоров вместе с детьми отправился на отдых.

Настя Ивлеева заболела коронавирусом. Вместе с ней муж и родные. Скорейшего выздоровления!

Анна Седокова говорит: "Если ваш будущий муж не делает вам такие фотографии, то не зовите меня на эту свадьбу".