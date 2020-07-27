Звезда сериала от Disney об уходе в порно: "Я никогда раньше не была так горда собой"

Она объяснила, что многие ожидали, что ее порнокарьера быстро закончится, но этого не произошло.

"Я была готова доказать, что скептики ошибаются. Вскоре после успеха «Драйв» я подписала эксклюзивный контракт.

Я получила шесть наград XBIZ и AVN (премии в порноиндустрии) - не только за свою актерскую игру, но и за секс.

Я никогда раньше не была так горда собой. Моя жизнь - это скорее путешествие, нежели поучительная история", - призналась Мейтленд.

Кроме съемок в ситкоме 1993 года "Парень познает мир" она снялась в сериалах "Большой ремонт" и "Бостонская школа" и многих других, но прославиться Уорд смогла только после съемок в фильмах для взрослых.