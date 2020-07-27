"Думал, это теракт". Подробности ЧП в Берлине, где автомобиль с эстонскими номерами въехал в группу людей

Нетрезвый молодой человек из Косова, гнавший на внедорожнике с эстонскими номерами по Берлину, в воскресенье в 7:20 утра потерял контроль над автомобилем и врезался в толпу у входа в метро. Авария с семью пострадавшими напомнила берлинцам произошедший в конце 2016 года всего в нескольких сотнях метров от места нынешнего происшествия теракт, в результате которого погибли 12 человек, пишет Rus.Postimees.
"Мы стояли у банкомата, - описал утренние события бездомный Аксель (имя изменено), который провел ночь в непосредственной близости от железнодорожной станции Zoologischer Garten. - И вдруг на всех парах появилась машина и врезалась в толпу".
Сначала Аксель из опасения за свою жизнь поспешил убраться с места происшествия.
"Я думал, что снова здесь теракт", - объяснил он, указывая рукой на мемориальную церковь кайзера Вильгельма и на площадь Брайтшайдплатц, где перед Рождеством в 2016 году террорист на угнанном грузовике убил 12 посетителей рождественского рынка и ранил еще 67.
Аксель не видел человека, который наехал на людей, но заметил, что на машине был эстонский номерной знак. По его словам, позже распространились слухи, что имел место конфликт между женщиной и мужчиной, но берлинская полиция этого не подтвердила.
Галерея: Автомобиль въехал в группу людей в Берлине
Следы на месте ДТП указывают на большую скорость
Следы на дороге указывают на то, что водитель черного внедорожника Mercedes приблизился к железнодорожной станции со стороны Йоахимшталерштрассе, а затем собирался повернуть налево в сторону Харденбергштрассе, чтобы продолжить движение в направлении площади Эрнста Рейтера. Но, по предварительным данным, он потерял контроль над автомобилем, в результате чего у станции метро выехал на пешеходную дорогу в районе перехода, оборудованного светофором. Семь человек получили ранения, в том числе и сам находившийся за рулем.
По данным немецких СМИ, один человек оказался под колесами и его пришлось реанимировать. Инцидент серьезно шокировал 17 человек, которые были свидетелями событий: им оказали психологическую помощь на месте.
Кроме того, автомобиль повредил установленный из-за дорожных работ временный пешеходный светофор и снес почтовый ящик. Там же находятся пункт продажи свежей клубники и кафе Starbucks, которое обычно по воскресеньям до 8 утра закрыто. Если бы кафе было открыто, число жертв могло быть еще больше.
После того как полицейская лента была снята, на месте происшествия в воскресенье днем можно было увидеть линии аэрозольной краски, которой полиция отметила вещественные доказательства во время реконструкции событий - полностью сломанный почтовый ящик и отдельные следы крови на тротуаре.
На месте происшествия находится одно из самых популярных мест для встреч в Западном Берлине - на железнодорожной станции Zoologischer Garten, которая раньше была главной железнодорожной станцией в Западном Берлине и до сих пор является самым важным перекрестком в районе.
В этом районе в любое время дня и ночи передвигается много людей. Поскольку рядом со станцией есть приют для бездомных, в окрестностях часто ночуют и они.
Поскольку у врезавшегося в людей Mercedes эстонские регистрационные номера, стала распространяться информация о том, что за рулем находился житель Эстонии. В воскресенье газета Bild сообщила, что машину вел уроженец Эстонии, живущий в Берлине. Однако информация не подтвердилась.
Представитель полиции Берлина, верховный комиссар Мартин Хельвег сказал Postimees, что автомобилем Mercedes управлял 24-летний молодой житель Косова. "У него есть вид на жительство в Германии, его постоянное место жительства находится за пределами Берлина", - сказал Хельвег.
Очевидцы рассказали BZ Berlin, что сам водитель был шокирован случившимся, и повторял: "Мне жаль! Прошу прощения".
Обстоятельства, при которых молодой человек из Косова попал за руль эстонского автомобиля, должно установить следствие. Полиция задержала водителя на месте происшествия, и суд в воскресенье вынес постановление на его арест. Полиция возбудила уголовное дело по делу о покушении на убийство и опасном движении.
Полиция не подозревает водителя в терроризме
Хотя направление автомобиля в толпу в последние годы стало обычной практикой террористов и произошедшее в Берлине рано утром в воскресенье, навело берлинцев именно на такие мысли, полиция утверждает, что это не терроризм.
По словам верховного комиссара Халвега, нет никаких оснований искать политические или религиозные мотивы.
"В настоящее время полиция рассматривает инцидент как несчастный случай, произошедший из-за превышения скорости", - сказал Халвег. По данным газеты Bild, после аварии полиция обнаружила, что у молодого человека, который вел машину, было опьянение в 0,7% промилле. Экспертиза установит, не принимал ли он также и наркотики.
На пути машины на тротуаре оказались шесть человек. Один из них попал под колеса, и спасателям пришлось доставать его. Этот пострадавший получил самые серьезные травмы и был доставлен в отделение интенсивной терапии больницы. По данным полиции, его жизнь в опасности.
Наиболее тяжелые травмы получили три человека, все они бездомные. Более легкие травмы получили 38- и 57-летняя женщина и 57-летний мужчина.
Берлинская служба спасения сообщила, что на место происшествия было отправлено 60 спасателей. Оба берлинских спасательных вертолета также вылетели на место происшествия, доставив пострадавших в больницу.
У машины три года нет техосмотра
У машины, устроившей ДТП у станции берлинского метро, были эстонские номерные знаки 602 BMX. Согласно Эстонскому дорожному регистру, такие номера имеет Mercedes Benz GLK 220 CDI 4MATIC. Автомобиль был зарегистрирован в Эстонии 8 октября 2010 года. Это полноприводный автомобиль с автоматической коробкой передач и дизельным двигателем.
Автомобиль имеет действующую страховку гражданской ответственности, которая была оформлена 22 апреля этого года в эстонском филиале Compensa Vienna Insurance Group.
Последний раз автомобиль проходил техосмотр в Valga Autoülevaatuse OÜ 11 декабря 2014 года, и этот осмотр действовал до апреля 2017 года. Во время осмотра в автомобиле не было обнаружено дефектов, и автомобиль был объявлен технически исправным. Однако уже более трех лет у машины нет действующего техосмотра.
Автомобиль был временно удален из эстонского авторегистра в июне 2015 года, но в декабре того же года снова был снова поставлен на учет в Эстонии.
По данным сайта проверок истории дорожных ущербов, то же самое транспортное средство было вовлечено в автомобильную аварию в Германии в апреле 2019 года, но подробности этого случая не являются публичными.
Эстонская полиция обменивается информацией с немецкой
Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Александр Линд сказал, что полиция Германии и департамент общаются между собой и обстоятельства случившегося будут установлены в сотрудничестве двух ведомств.
"Я также подтверждаю прозвучавшее в новостях заявление о том, что изначально нет оснований подозревать терроризм, другие политические или религиозные мотивы", - сказал Линд.
Теракт на рождественском базаре на Брайтшайдплац в Берлине произошёл вечером 19 декабря 2016 года. Грузовик-фура с полуприцепом въехал на заполненную людьми территорию рождественского базара на площади Брайтшайдплац в берлинском районе Шарлоттенбург. Проехав по территории базара между торговыми лавками и пробив торговый ряд, грузовик снова выехал на прилегающую улицу и вскоре остановился, после чего водитель обратился в бегство.
В результате наезда под колесами фуры погибло 11 человек, еще более 50 посетителей получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, в оставленной фуре на месте пассажира было найдено еще одно тело. Ответственность за теракт взяла на себя организация "Исламское государство". В результате осмотра брошенного грузовика полиция вышла на подозреваемого - 24-летнего тунисца Аниса Амри, который спустя пять дней - 23 декабря был убит недалеко от Милана в ходе перестрелки с местными полицейскими.
Чтобы почтить память жертв террористической атаки, в Берлине был установлен памятник.
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