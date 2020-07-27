"Думал, это теракт". Подробности ЧП в Берлине, где автомобиль с эстонскими номерами въехал в группу людей

По данным сайта проверок истории дорожных ущербов, то же самое транспортное средство было вовлечено в автомобильную аварию в Германии в апреле 2019 года, но подробности этого случая не являются публичными.

Эстонская полиция обменивается информацией с немецкой

Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Александр Линд сказал, что полиция Германии и департамент общаются между собой и обстоятельства случившегося будут установлены в сотрудничестве двух ведомств.

"Я также подтверждаю прозвучавшее в новостях заявление о том, что изначально нет оснований подозревать терроризм, другие политические или религиозные мотивы", - сказал Линд.

Теракт на рождественском базаре на Брайтшайдплац в Берлине произошёл вечером 19 декабря 2016 года. Грузовик-фура с полуприцепом въехал на заполненную людьми территорию рождественского базара на площади Брайтшайдплац в берлинском районе Шарлоттенбург. Проехав по территории базара между торговыми лавками и пробив торговый ряд, грузовик снова выехал на прилегающую улицу и вскоре остановился, после чего водитель обратился в бегство.

В результате наезда под колесами фуры погибло 11 человек, еще более 50 посетителей получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, в оставленной фуре на месте пассажира было найдено еще одно тело. Ответственность за теракт взяла на себя организация "Исламское государство". В результате осмотра брошенного грузовика полиция вышла на подозреваемого - 24-летнего тунисца Аниса Амри, который спустя пять дней - 23 декабря был убит недалеко от Милана в ходе перестрелки с местными полицейскими.

Чтобы почтить память жертв террористической атаки, в Берлине был установлен памятник.