В Литве за выходные - 22 новых случая Covid-19. Планируют снова обязать носить маски

В связи с тем, что в мире и в Литве растет число случаев коронавируса, в понедельник правительственный комитет по вопросам Covid-19 рассмотрит, когда и в каком объеме ввести обязательное ношение защитных масок. Об этом заявил BNS министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс.
"Целью является защитить здоровье людей и не подорвать экономику", - добавил он.
За минувшие выходные в Литве подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии Covid-19 жителей Литвы увеличилось до 2008 человек.
В понедельник Янкявичюс откроет заседание комитета, поскольку премьер Саулюс Сквернялис находится в отпуске.
По словам министра юстиции, также будет обсуждаться и вопрос восстановления услуг медицинских учреждений.
Ношение защитных масок в Литве было обязательным в определенный период во время карантина, введенного этой весной. В данный момент носить маски лишь рекомендуется.
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