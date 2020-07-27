Пн, 27.07.2020
Относятся как к прокаженному. Боятся, отпрыгивают от меня, я в этом не виноват. Потому что люди, наше общество, еще не сталкиваются с этим. Владимир из Литвы, который страдает от эссенциального тремора

В Литве за выходные - 22 новых случая Covid-19. Планируют снова обязать носить маски

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В связи с тем, что в мире и в Литве растет число случаев коронавируса, в понедельник правительственный комитет по вопросам Covid-19 рассмотрит, когда и в каком объеме ввести обязательное ношение защитных масок. Об этом заявил BNS министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс.

"Целью является защитить здоровье людей и не подорвать экономику", - добавил он.

За минувшие выходные в Литве подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии Covid-19 жителей Литвы увеличилось до 2008 человек.

В понедельник Янкявичюс откроет заседание комитета, поскольку премьер Саулюс Сквернялис находится в отпуске.

По словам министра юстиции, также будет обсуждаться и вопрос восстановления услуг медицинских учреждений.

Ношение защитных масок в Литве было обязательным в определенный период во время карантина, введенного этой весной. В данный момент носить маски лишь рекомендуется.

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