В Литве за выходные - 22 новых случая Covid-19. Планируют снова обязать носить маски

В связи с тем, что в мире и в Литве растет число случаев коронавируса, в понедельник правительственный комитет по вопросам Covid-19 рассмотрит, когда и в каком объеме ввести обязательное ношение защитных масок. Об этом заявил BNS министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс.