Возможно, использовали оружие: полиция просит отозваться очевидцев конфликта в Кенгарагсе

В прошедшее воскресенье полиция получила вызов в Кенгарагс на конфликт между тремя мужчинами.

На месте происшествия стражи порядка никого не встретили, но в ближайших окрестностях, благодаря указаниям жителей, были задержаны двое участников конфликта.

Один из мужчин вел себя неадекватно, поэтому был доставлен в медицинское учреждение, а второй выглядел под влиянием одурманивающих веществ, поэтому был отправлен на экспертизу.

В полиции начата ведомственная проверка.

Согласно информации жителей, в конфликте могло быть применено газовое оружие, но это еще предстоит выяснить.

Полиция призвала отозваться очевидцев конфликта, связавшись с участком в Кенгарагсе по номеру 6 7 086 800 или 110.