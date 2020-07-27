Пн, 27.07.2020
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Возможно, использовали оружие: полиция просит отозваться очевидцев конфликта в Кенгарагсе

ФОТО: Pexels / Vijay

Госполиция начала проверку в связи с конфликтом в Риге, в Кенгарагсе, с возможным применением газового оружия. 

В прошедшее воскресенье полиция получила вызов в Кенгарагс на конфликт между тремя мужчинами. 

На месте происшествия стражи порядка никого не встретили, но в ближайших окрестностях, благодаря указаниям жителей, были задержаны двое участников конфликта. 

Один из мужчин вел себя неадекватно, поэтому был доставлен в медицинское учреждение, а второй выглядел под влиянием одурманивающих веществ, поэтому был отправлен на экспертизу.

В полиции начата ведомственная проверка. 

Согласно информации жителей, в конфликте могло быть применено газовое оружие, но это еще предстоит выяснить. 

Полиция призвала отозваться очевидцев конфликта, связавшись с участком в Кенгарагсе по номеру  6 7 086 800 или 110.

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