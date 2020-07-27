В Хабаровск прибыл Шнуров. Кремль считает, что ситуация в регионе "скорее успокаивается"

В Хабаровске третью неделю продолжаются протестные митинги с требованием открытого суда на бывшим губернатором Сергеем Фургалом. Поздним вечером 26 июля на центральную площадь Хабаровска наконец вышел новый врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярев, а в понедельник в город прибыл Сергей Шнуров.
Шнуров в Хабаровске
Музыкант, а с недавнего времени еще и политик и генпродюсер RTVI Шнуров в понедельник, 27 июля, прошел с колонной протестующих по центру Хабаровска и посвятил им стихотворение в своем Instagram.
Кто тут начальник? Чай не Любой, кто сверху спущен. За выбор свой хабаровчане Идут по улицам. Всё гуще Становится народный марш. Кто тут совсем дурак набитый? Неужто всё это наймиты? В Москве их голос слышен аж! Колонна всё мощнее шла. Они не просят и не молят, Они хотят, чтобы дошла До всех ушей народа воля. И нет задачи взять взаймы, Нет, не у них сползает крыша. «Мы не тупы, тупы не мы!» А, те, кто их не хочет слышать.
Он также пообщался с местными, ответив на некоторые вопросы. Например, на вопрос "Что вы думаете об аресте Фургала?" он ответил так:
"Мое личное мнение ровно такое - если народ требует открытого суда, если народ требует, чтобы суд проходил здесь, я считаю, что к мнению народа надо прислушаться".
При этом он напомнил, что и после изменений в Конституции РФ, "народ у нас является властью". Дал он свою оценку и проходящим протестам:
"Я вижу, что протесты проходят мирно, нет хулиганов, не распивают, нет потасовок, люди вменяемые и говорят правильные вещи".
Комментируя высказывания мэра Хабаровска Сергея Кравчука о том, что кто-то приходит на протесты за деньги, Шнуров сказал: "Кто-то наверняка за деньги, но это не все, не может быть такого".
Говоря о плане действий, генпродюсер RTVI признался, что "набрал кучу материала, смонтирую фильм" и призвал все ответы искать там.
Например, на вопрос местных, что ему сказал Дегтярев, музыкант ответил: "Посмотрите фильм, это тайна".
Видео: Сергей Шнуров в Хабаровске
Что о ситуации в Хабаровске говорят в Кремле?
"По результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно. Вы видите, он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он это весьма энергично.
Важно здесь то, что Дегтярев слушает людей. И он безусловно учитывает все пожелания, которые ему высказываются",
- заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
По его мнению, ситуация в регионе, "скорее, успокаивается", пишет "Медуза".
Новый поворот в деле Фургала
Тем временем в понедельник, 27 июля, стало известно, что Следственный комитет России собирается проверить Сергея Фургала на причастность еще к двум эпизодам организации убийств и покушений, совершенных в 2003-2004 годах. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на источник ТАСС в правоохранительных органах.
Контекст:
- Третью неделю подряд в Хабаровске ежедневно проходят митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
- Жители требуют открытого суда над Фургалом в Хабаровске. Самые массовые акции проходят по субботам.
- Владимир Путин уволил Сергея Фургала в связи с "утратой доверия" и назначил на его пост Михаила Дегтярева. Теперь к лозунгам митингующих добавились требования отставки врио и президента.
- Михаил Дегтярев долго откладывал выход к протестующим, но сделал это в воскресенье, 26 июля, пообещав Шнурова.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!