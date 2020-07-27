В Хабаровск прибыл Шнуров. Кремль считает, что ситуация в регионе "скорее успокаивается"

Шнуров в Хабаровске

Музыкант, а с недавнего времени еще и политик и генпродюсер RTVI Шнуров в понедельник, 27 июля, прошел с колонной протестующих по центру Хабаровска и посвятил им стихотворение в своем Instagram.

Он также пообщался с местными, ответив на некоторые вопросы. Например, на вопрос "Что вы думаете об аресте Фургала?" он ответил так:

"Мое личное мнение ровно такое - если народ требует открытого суда, если народ требует, чтобы суд проходил здесь, я считаю, что к мнению народа надо прислушаться".

При этом он напомнил, что и после изменений в Конституции РФ, "народ у нас является властью". Дал он свою оценку и проходящим протестам:

"Я вижу, что протесты проходят мирно, нет хулиганов, не распивают, нет потасовок, люди вменяемые и говорят правильные вещи".

Комментируя высказывания мэра Хабаровска Сергея Кравчука о том, что кто-то приходит на протесты за деньги, Шнуров сказал: "Кто-то наверняка за деньги, но это не все, не может быть такого".

Говоря о плане действий, генпродюсер RTVI признался, что "набрал кучу материала, смонтирую фильм" и призвал все ответы искать там.

Например, на вопрос местных, что ему сказал Дегтярев, музыкант ответил: "Посмотрите фильм, это тайна".

Видео: Сергей Шнуров в Хабаровске

Что о ситуации в Хабаровске говорят в Кремле?

"По результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно. Вы видите, он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он это весьма энергично.

Важно здесь то, что Дегтярев слушает людей. И он безусловно учитывает все пожелания, которые ему высказываются",

- заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его мнению, ситуация в регионе, "скорее, успокаивается", пишет "Медуза".

Новый поворот в деле Фургала

Тем временем в понедельник, 27 июля, стало известно, что Следственный комитет России собирается проверить Сергея Фургала на причастность еще к двум эпизодам организации убийств и покушений, совершенных в 2003-2004 годах. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на источник ТАСС в правоохранительных органах.

Контекст: Третью неделю подряд в Хабаровске ежедневно проходят митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.

Жители требуют открытого суда над Фургалом в Хабаровске. Самые массовые акции проходят по субботам.

Владимир Путин уволил Сергея Фургала в связи с "утратой доверия" и назначил на его пост Михаила Дегтярева. Теперь к лозунгам митингующих добавились требования отставки врио и президента.

Михаил Дегтярев долго откладывал выход к протестующим, но сделал это в воскресенье, 26 июля, пообещав Шнурова.