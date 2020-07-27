Восемь случаев Covid-19: в Гулбенском крае готовятся к "кардинальным мерам"

Аудзишс отметил, что консультировался со специалистами Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) о дальнейших действиях:

"Чтобы не допустить распространения болезни, мы решили действовать очень кардинально. Еще завтра утром договоримся о конкретных ограничениях, но уже сегодня ясно, что завтра выдам указ с ограничениями, похожими на те, что были при режиме чрезвычайной ситуации", - сказал Аудзишс.

Он пояснил, что ограничения будут касаться сотрудников всех 56 муниципальных учреждений. Жителей также проинформируют о принятых решениях в рамках онлайн-трансляции.

Аудзишс отметил, что в последнее время в обществе снизилась предосторожность, поэтому будут строгие правила о соблюдении дистанции в два метра, напоминание о личной гигиене и непосещении общественных мест без особой необходимости.

"Приближается новый учебный год, для нас важно ответственно действовать сейчас, чтобы не допустить распространения болезни, а 1 сентября ученики смогли начать очную учебу", - добавил он.

Согласно данным SPKC, в Гулбенском крае восемь случаев Covid-19. По данным Центрального статистического управления, в крае проживает 19 771 житель.

Как ранее сообщал RUS TVNET, впервые Covid-19 был констатирован в Гулбенском крае 22 июля.